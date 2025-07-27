Женская сборная Англии во второй раз подряд выиграла Евро, обыграв испанок

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вчера, 22:16

В Швейцарии завершился чемпионат Европы по футболу среди женщин. В финальном матче сборная Англии оказалась сильнее команды Испании. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1, а в послематчевой серии пенальти добились успеха англичанки – 3:1.

В основное время на 25-й минуте счет открыла англичанка Мариона Калдентей, а на 57-й Испания отыгралась благодаря голу Алессии Руссо.

Женская сборная Англии выиграла Евро во второй раз в истории. Три года назад на предыдущем турнире англичанки в финале победили команду Германии в дополнительное время – 2:1.