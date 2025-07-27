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Женская сборная Англии во второй раз подряд выиграла Евро, обыграв испанок

вчера, 22:16

В Швейцарии завершился чемпионат Европы по футболу среди женщин. В финальном матче сборная Англии оказалась сильнее команды Испании. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1, а в послематчевой серии пенальти добились успеха англичанки – 3:1.

В основное время на 25-й минуте счет открыла англичанка Мариона Калдентей, а на 57-й Испания отыгралась благодаря голу Алессии Руссо.

Женская сборная Англии выиграла Евро во второй раз в истории. Три года назад на предыдущем турнире англичанки в финале победили команду Германии в дополнительное время – 2:1.

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Источник: soccer.ru
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CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:36
У меня женский футбол ассоциируется с тем скандалом, который разразился после того,, как испанский мачо, в лице Руководителя Федерации футбола Испании, решил подарить свой поцелуй одной из девушек женской команды, победившей на каком-то международном турнире. Мужчина чуть не получил реальный срок за безобидный поступок.
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