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Бывший защитник «Баварии» Рафинья завершил карьеру

вчера, 08:03

Бразильский защитник Рафинья завершил карьеру.

39-летний футболист дал комментарий по этому поводу:

Я давно это планировал, но сегодня я официально объявляю о завершении своей карьеры профессионального футболиста. Мне жаль. Это совершенно особенный момент. У меня была прекрасная карьера. Я не ожидал, что достигну того, чего достиг. Конечно, жизнь продолжается, но я больше не буду ходить на стадион, вести ту жизнь, которую я всегда вёл. Завершение хочется откладывать как можно дольше, но я уже осуществил все свои мечты в футболе.

Рафинья начинал играть в бразильском клубе «Коритиба», откуда перешёл в «Шальке» в 2005 году. Он также представлял такие команды, как «Бавария», «Фламенго», «Сан-Паулу» и другие. В январе этого года игрок вернулся в «Коритибу», но уже в марте расторг контракт.

В составе мюнхенской «Баварии» он 7 раз становился чемпионом Германии, трижды выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке Европы и на Клубном чемпионате мира.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:26
это была славная карьера !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:12
Хорошо, когда человек реально оценивает свои возможности...
Гость
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