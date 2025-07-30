«Лион» намерен приобрести полузащитника «Ливерпуля»

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вчера, 13:15

Полузащитник «Ливерпуля» интересен «Лиону».

По информации источника, 22-летний футболист уже согласился на трансфер, осталось согласовать сумму выплат. Англичане требуют 9 млн евро без учёта бонусов за своего воспитанника, французы считают эту стоимость завышенной. Переговоры между сторонами продолжаются.

В минувшем сезоне Мортон сыграл 5 матчей в составе «красных» во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.

Ранее стало известно, что из «Ливерпуля» в аренду может уйти форвард Дарвин Нуньес.