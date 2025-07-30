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«Лион» намерен приобрести полузащитника «Ливерпуля»

вчера, 13:15

Полузащитник «Ливерпуля» Тайлер Мортон интересен «Лиону».

По информации источника, 22-летний футболист уже согласился на трансфер, осталось согласовать сумму выплат. Англичане требуют 9 млн евро без учёта бонусов за своего воспитанника, французы считают эту стоимость завышенной. Переговоры между сторонами продолжаются.

В минувшем сезоне Мортон сыграл 5 матчей в составе «красных» во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.

Ранее стало известно, что из «Ливерпуля» в аренду может уйти форвард Дарвин Нуньес.

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Все комментарии
Шуня771
Шуня771
вчера в 15:10
Когда то Лион был приличной командой!
Задиристой...)
Как и болельщики...
AKH
AKH
вчера в 14:10
Эх до чего дакатился Лион... Уже и футболиста из глубочайшего резерва себе не могут позволить.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 13:26
Думаю, Лион находится в трудном финансовом положении и не сможет заплатить англичанам требуемую сумму. Ливерпулю придется пойти на уступки если он хочет продать своего игрока.
Гость
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