«Лион» намерен приобрести полузащитника «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Тайлер Мортон интересен «Лиону».
По информации источника, 22-летний футболист уже согласился на трансфер, осталось согласовать сумму выплат. Англичане требуют 9 млн евро без учёта бонусов за своего воспитанника, французы считают эту стоимость завышенной. Переговоры между сторонами продолжаются.
В минувшем сезоне Мортон сыграл 5 матчей в составе «красных» во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.
Ранее стало известно, что из «Ливерпуля» в аренду может уйти форвард Дарвин Нуньес.
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Как и болельщики...
Задиристой...)
Как и болельщики...