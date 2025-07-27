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Заболотный: «Теперь меня будут критиковать ещё больше, но всё по делу»

вчера, 09:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный заявил о том, что болельщики теперь будут ругать его ещё больше, чем до этого, после удаления в матче второго тура Российской Премьер-Лиги против «Балтики» (0:3).

Меня всегда критиковали, на протяжении всей карьеры. Я хорошо с этим справляюсь. После удаления в матче с «Балтикой» критики будет ещё больше, но это по делу.

В сезоне-2024/25 Заболотный выступал за «Химки», провёл 29 матчей в РПЛ, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:14
Специально для Байкала насчет кричалок молодежки Спартака :
А когда на трибуне сидел футболист зенита Мостовой и кричал матерные кричалики в адрес Спартака это что ..??? Или это другое...)))
Capral
Capral
вчера в 18:33
Анатолий Кандауров.

Полностью поддерживаю Ваш комментарий, от сегодня 17:07!!!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 17:07
Володя, привет. Не поддавайся на провокации, мой тебе совет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:05
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 16:06, ред.
    На сайте порядок поменялся.? Теперь взаимоотношения пользователей дано право оценивать Байкалу. ? Или у него особый статус? Разве это не провокация? ответьте мне пожалуйста. Спасибо.
    Capral
    Capral
    вчера в 15:00
    Уважаемый Админ.

    Убедительная просьба, обратить внимание на комментарий пользователя Байкал-38, от сегодня 14:25, в котором, он упоминает меня и Анатолия Кандаурова, в весьма некорректной форме. Разве это не флуд, не оскорбление?

    Спасибо.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 14:25
      Capral
      Capral ответ lotsman (раскрыть)
      вчера в 14:16
      Ну во-первых, ваши знакомые- это еще далеко не весь Спартак.))) А во-вторых, не надо сюда приписывать Промеса, который, к нашему разговору- никакого отношения не имеет. Я хоть и не болельщик Зенита, но уверен, что видел и знаю Зенит советского времени, точно не хуже вас- болельщика этого клуба, а возможно и лучше... И футболистов ваших видел, и матчи Зенита видел, и не только против Спартака, но и в играх с киевлянами, Шахтером, с Кайратом и тд...
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак ответ Байкал-38 (раскрыть)
      вчера в 13:39, ред.
        lotsman
        lotsman
        вчера в 13:09
        Ничего я не собираюсь и не собирался вам рассказывать.) Я просто считаю что нет никакой связи стиля нынешнего Спартака со стилем историческим и традиционным того Спартака, на который вы указали говоря о приглашении Заболотного как о безответственной акции. Просто моё личное мнение и с этим кстати согласны болельщики Спартака с которыми я знаком, что Спартак уже не соответствует историческому стилю того Спартака. Да и о чём говорить если уж руководство Спартака, в частности ген. директор Малышев, сочувствует Промесу, поддерживая тем самым его в покушении на убийство и контрабанде наркотиков.)
        bqpyfmx4v9pg
        bqpyfmx4v9pg
        вчера в 13:07
        Подписываясь в Спартак он видно морально уже был готов к критике, без неё там нельзя
        artem saribekyan 1
        artem saribekyan 1
        вчера в 12:45
        Не хочу обидеть Заболотного, но спросить надо у руководства Спартака:-,,А что ,,собственно, делает Заболотный в Спартаке"?
        Это то же самое, если в четверке дружных мушкетёров Д,Артаньяну вместо шпаги дать в руки топор!!!
        В команду набирают игроков, каждый из которых уже(!) должен быть классом выше тех игроков, кто уже играл на этой позиции..
        Заболотный это тот игрок?
        Не думаю...И ничего хорошего от него ( усиления игры) не жду.
        Байкал-38
        Байкал-38
        вчера в 12:27
        Антоха поверь тех кто хвалит тебя, сегодня намного больше!!!
        Пожалуй это твой самый звёздный час в карьере.
        Capral
        Capral ответ lotsman (раскрыть)
        вчера в 12:07, ред.
        Вы будете рассказывать про Спартак, мне, человеку, который помнит Спартак еще с далеких-70х? Будете рассказывать про спартаковский задор, мне, человеку, который постоянно делает акцент на безудержной спартаковской атаке? И будете объяснять, мне, про игры Спартака и Зенита в советское время? Мне, человеку, который стоя приветствовал возвращение Спартака в вышку в 1978г? Извините, любезный, не хочу вас обидеть, но не вижу исторической связи в ваших словах...

        Честь имею.)))
        Байкал-38
        Байкал-38 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
        вчера в 11:49
        А какая разница? Главное, что он оказался в Спартаке.
        Да он пришёл как свободный агент, но Заболотный сам себя неплохо продал Спартаку.
        Владимир_Спартак
        Владимир_Спартак ответ Байкал-38 (раскрыть)
        вчера в 11:35
        Так вы мне ответьте ...Спартак покупал ли Заболотного или даром взял...а потом и я на ваши вопросы отвечу....
        lotsman
        lotsman ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 11:06
        " Сам стиль Спартака, исторический и традиционный................" - Вы это серьёзно?!)) Я, к примеру, помню стиль Спартака. И он мне очень нравился. Спартаковский задор, напор.............Для меня лично было всегда интересно противостояние Зенита и Спартака. И с болельщиками Спартака, коих среди знакомых много, всегда было интересно спорить. А сейчас, от того Спартака, остались одни воспоминания. Если вспомнить с каким кислым лицом вчера играл Угальде, то о традиционном Спартаке можно забыть.)
        Comentarios
        Comentarios
        вчера в 11:04
        Ну врубил от души надо отвечать
        Байкал-38
        Байкал-38 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
        вчера в 10:51, ред.
        А какая у меня злоба на Спартак?
        Поверьте её нет от слова совсем.
        Да мне не нравится Спартак по причине его пафоса, вот и всё.

        Кстати о границах злобы.
        А есть ли она (граница злобы) у спартачей когда они пишут про другие клубы?
        Почему вы не делаете замечания спартачам когда они пишут про Локо, ЦСКА, Динамо... и особенно в последние годы про Зенит?
        Ну, просто ради интереса ответьте пожалуйста.
        Или про Спартак нельзя, это нечто иное?
        Поверьте мой стёб это детские шалости по сравнению с вашими высказываниями.
        Capral
        Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
        вчера в 10:42
          Владимир_Спартак
          Владимир_Спартак ответ Байкал-38 (раскрыть)
          вчера в 10:31, ред.
            Capral
            Capral
            вчера в 10:19
            Само по себе приглашение Заболотного- уже безответственная акция. Но если хотели пригласить Комличенко, то появление в Спартаке Заболотного- ничем не лучше. Не припомню в Спартаке игрока такого плана как Заболотный. Много десятков лет слежу за Спартаком, ещё с советских времён, но такого не видел. Сам стиль Спартака, исторический и традиционный противоречит подобным футболистам. Силовой, грубый и совершенно не футбольный человек в атаке команды, которая, всегда, в своей Великой Истории отвергала подобных случайных игроков!!!
            Даже силовой горняк В.Грачев, игравший в Спартаке непродолжительное время, был умнее и техничнее Заболотного.
            Байкал-38
            Байкал-38
            вчера в 10:10
            Молодец Антоха, не зря тебя Спартак покупал нам на радость.
            Считай уже отработал на все 100%.
            Capral
            Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
            вчера в 10:07
            С языка снял...
            ПЕТЛЯ
            ПЕТЛЯ
            вчера в 09:48, ред.
            Смысл Тошке что-либо вдалбливать ? Критиковать надо людей, которые ему место в составе предоставили и зарплату лошадиную платят...
            Jeck Denielse
            Jeck Denielse
            вчера в 09:40, ред.
            Да ты Антон здесь причём??....сам же говоришь.."Вся карьера-сплошь критика"
            Это респект селекции Спартака...от соперников...
            28d8bm9m3855
            28d8bm9m3855
            вчера в 09:31
            Теперь ты будешь гнобим, пока не смоешься в какой-нибудь клуб внизу турнира, ты попал в спартак дружище.
            Гость
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