Заболотный: «Теперь меня будут критиковать ещё больше, но всё по делу»

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вчера, 09:25

Нападающий «Спартака» заявил о том, что болельщики теперь будут ругать его ещё больше, чем до этого, после удаления в матче второго тура Российской Премьер-Лиги против «Балтики» (0:3).

Меня всегда критиковали, на протяжении всей карьеры. Я хорошо с этим справляюсь. После удаления в матче с «Балтикой» критики будет ещё больше, но это по делу.