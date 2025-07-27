Заболотный: «Теперь меня будут критиковать ещё больше, но всё по делу»

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный заявил о том, что болельщики теперь будут ругать его ещё больше, чем до этого, после удаления в матче второго тура Российской Премьер-Лиги против «Балтики» (0:3).
Меня всегда критиковали, на протяжении всей карьеры. Я хорошо с этим справляюсь. После удаления в матче с «Балтикой» критики будет ещё больше, но это по делу.
В сезоне-2024/25 Заболотный выступал за «Химки», провёл 29 матчей в РПЛ, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.
А когда на трибуне сидел футболист зенита Мостовой и кричал матерные кричалики в адрес Спартака это что ..??? Или это другое...)))
А когда на трибуне сидел футболист зенита Мостовой и кричал матерные кричалики в адрес Спартака это что ..??? Или это другое...)))
Полностью поддерживаю Ваш комментарий, от сегодня 17:07!!!!!!!
Полностью поддерживаю Ваш комментарий, от сегодня 17:07!!!!!!!
Володя, привет. Там их два таких упорных, если не сказать упертых поклонника этого клуба, который ты очень точно охарактеризовал. Там никакие аргументы не действуют. У них Миллер святой. а Медведев мудрый. Я стараюсь с ними не общаться
Володя, привет. Там их два таких упорных, если не сказать упертых поклонника этого клуба, который ты очень точно охарактеризовал. Там никакие аргументы не действуют. У них Миллер святой. а Медведев мудрый. Я стараюсь с ними не общаться
Убедительная просьба, обратить внимание на комментарий пользователя Байкал-38, от сегодня 14:25, в котором, он упоминает меня и Анатолия Кандаурова, в весьма некорректной форме. Разве это не флуд, не оскорбление?
Спасибо.
Убедительная просьба, обратить внимание на комментарий пользователя Байкал-38, от сегодня 14:25, в котором, он упоминает меня и Анатолия Кандаурова, в весьма некорректной форме. Разве это не флуд, не оскорбление?
Спасибо.
Это же нечто иное.
То, что кричат на стадионах, это не мнение всех, а только тех кто ненавидит Зенит.
Ненависть идёт от зависти.
А как к примеру относиться к тому, что недавно вытворила молодёжка Спартака по отношению к ЦСКА? Тоже приличные парни?
С помощью мегафона со скамейки оскорбляли, кричали матерные кричалки.
Да и на соккере есть оскорбления до сих пор. Если брать клубную принадлежность, то больше всего зларадствуют спартачи, но вы этого не замечаете.
Я кстати стараюсь придерживаться правил, про тот же Спартак стараюсь писать объективно и то, что спартачам не нравится это, отношусь с пониманием того, что правда горька.
Когда вижу, что оскорбляют мой Локо, прохожу мимо, так как, что то объяснять это бесполезно, только себе нервы тратить.
Надо понимать, что это всего лишь интернет и не более того.
На сайте ни с кем не дружу и не собираюсь.
Да есть пользователи, к которым отношусь с уважением, но не более того.
А "дружбу" я здесь видел, на примере капрала и толи.
Там мораль дружбы такова, пока ты соглашаешься с моим мнением то друг, а если высказался против, то всё враг.
Это же нечто иное.
То, что кричат на стадионах, это не мнение всех, а только тех кто ненавидит Зенит.
Ненависть идёт от зависти.
А как к примеру относиться к тому, что недавно вытворила молодёжка Спартака по отношению к ЦСКА? Тоже приличные парни?
С помощью мегафона со скамейки оскорбляли, кричали матерные кричалки.
Да и на соккере есть оскорбления до сих пор. Если брать клубную принадлежность, то больше всего зларадствуют спартачи, но вы этого не замечаете.
Я кстати стараюсь придерживаться правил, про тот же Спартак стараюсь писать объективно и то, что спартачам не нравится это, отношусь с пониманием того, что правда горька.
Когда вижу, что оскорбляют мой Локо, прохожу мимо, так как, что то объяснять это бесполезно, только себе нервы тратить.
Надо понимать, что это всего лишь интернет и не более того.
На сайте ни с кем не дружу и не собираюсь.
Да есть пользователи, к которым отношусь с уважением, но не более того.
А "дружбу" я здесь видел, на примере капрала и толи.
Там мораль дружбы такова, пока ты соглашаешься с моим мнением то друг, а если высказался против, то всё враг.
Все равно отвечу на ваши обвинения на спартаковских болельщиков.
Вот вы пишите особенно на зенит болельщики спартака негативно пишут и отзываються об этой команде. Надо быть на стадионах и смотреть матчи с участием зенита и вы увидите , что стадионы скандируют ...зенит позор российского футбола...так что общественность возмущена , как эту команду делают чемпионами.
По другим командам...года три назад да еще были обзывалки особенно , когда заходил на ветку Гы.. Гы.. из питера. Его давно уже нет в обсужлениях и я не видел , что бы наши болельщики в последнее время кого то сильно уж обижали...тролили , как и нас да , но в меру .Чего не скажешь о вас...
У меня друзья здесь и из других клубов и всегда переписка идет достойна уважения каждого...
И я с вами раньше хотел подружиться тоже Николай видя что вы неплохо разбираетесь в футболе...Но...злой..
Все равно отвечу на ваши обвинения на спартаковских болельщиков.
Вот вы пишите особенно на зенит болельщики спартака негативно пишут и отзываються об этой команде. Надо быть на стадионах и смотреть матчи с участием зенита и вы увидите , что стадионы скандируют ...зенит позор российского футбола...так что общественность возмущена , как эту команду делают чемпионами.
По другим командам...года три назад да еще были обзывалки особенно , когда заходил на ветку Гы.. Гы.. из питера. Его давно уже нет в обсужлениях и я не видел , что бы наши болельщики в последнее время кого то сильно уж обижали...тролили , как и нас да , но в меру .Чего не скажешь о вас...
У меня друзья здесь и из других клубов и всегда переписка идет достойна уважения каждого...
И я с вами раньше хотел подружиться тоже Николай видя что вы неплохо разбираетесь в футболе...Но...злой..
Это то же самое, если в четверке дружных мушкетёров Д,Артаньяну вместо шпаги дать в руки топор!!!
В команду набирают игроков, каждый из которых уже(!) должен быть классом выше тех игроков, кто уже играл на этой позиции..
Заболотный это тот игрок?
Не думаю...И ничего хорошего от него ( усиления игры) не жду.
Это то же самое, если в четверке дружных мушкетёров Д,Артаньяну вместо шпаги дать в руки топор!!!
В команду набирают игроков, каждый из которых уже(!) должен быть классом выше тех игроков, кто уже играл на этой позиции..
Заболотный это тот игрок?
Не думаю...И ничего хорошего от него ( усиления игры) не жду.
Пожалуй это твой самый звёздный час в карьере.
Пожалуй это твой самый звёздный час в карьере.
Честь имею.)))
Честь имею.)))
Да он пришёл как свободный агент, но Заболотный сам себя неплохо продал Спартаку.
Да он пришёл как свободный агент, но Заболотный сам себя неплохо продал Спартаку.
Поверьте её нет от слова совсем.
Да мне не нравится Спартак по причине его пафоса, вот и всё.
Кстати о границах злобы.
А есть ли она (граница злобы) у спартачей когда они пишут про другие клубы?
Почему вы не делаете замечания спартачам когда они пишут про Локо, ЦСКА, Динамо... и особенно в последние годы про Зенит?
Ну, просто ради интереса ответьте пожалуйста.
Или про Спартак нельзя, это нечто иное?
Поверьте мой стёб это детские шалости по сравнению с вашими высказываниями.
Поверьте её нет от слова совсем.
Да мне не нравится Спартак по причине его пафоса, вот и всё.
Кстати о границах злобы.
А есть ли она (граница злобы) у спартачей когда они пишут про другие клубы?
Почему вы не делаете замечания спартачам когда они пишут про Локо, ЦСКА, Динамо... и особенно в последние годы про Зенит?
Ну, просто ради интереса ответьте пожалуйста.
Или про Спартак нельзя, это нечто иное?
Поверьте мой стёб это детские шалости по сравнению с вашими высказываниями.
Как говорил Наполеон:"У всего есть предел, даже у ненависти..."
Увы, Дружище, в данном конкретном случае- всё гораздо сложнее.)))
Как говорил Наполеон:"У всего есть предел, даже у ненависти..."
Увы, Дружище, в данном конкретном случае- всё гораздо сложнее.)))
Даже силовой горняк В.Грачев, игравший в Спартаке непродолжительное время, был умнее и техничнее Заболотного.
Даже силовой горняк В.Грачев, игравший в Спартаке непродолжительное время, был умнее и техничнее Заболотного.
Считай уже отработал на все 100%.
Считай уже отработал на все 100%.
Это респект селекции Спартака...от соперников...
Это респект селекции Спартака...от соперников...