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Неймар: «Я готов вернуться в сборную Бразилии»

вчера, 11:26

Нападающий «Сантоса» Неймар заявил, что готов вернуться в сборную Бразилии для участия в чемпионате мира 2026 года.

Я рад, что в последнее время провожу хорошие матчи, это самое главное. Что касается возвращения в сборную, то решать тренерскому штабу. Сейчас я отлично себя чувствую и открыт для приглашения.

На данный момент он сыграл 17 матчей в 2025 году во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Ранее стало известно, что Неймар может продолжить карьеру в Серии A.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:01
А время-то ушло!
Андрюха 43
Андрюха 43
вчера в 12:27
Неймар когда то в Барсе был крут, трансфер ша бешеные деньги в ПСЖ,но сейчас многие из вас слышат о его достижении именно в игре?! Жаль, игрок с такой техникой и пропал совсем. Тут и травмы сыграли роль и другие вещи. Если он конечно перезагрузится, то респект ему и пример для других футболистов. Поглядим
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:08
А сборная к этому готова?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:05
Мне кажется, что Неймара в сборной Бразилии явно недолюбливают игроки. Бывший наследник славы Пеле уже давно перестал быть лидером главной команды страны и ведущим специалистом по организации игры. На поле Неймар занимается тем, что демонстрирует сложные трюки, не имеющие игрового смысла. Все эти обводки и финты приводят к потере мяча и травмам. Я уверен, Анчелотти не способен к радикальным действиям. Он уже обо всем договорился с игроком. А это обращение лишь для публики .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:01
Если только в сборную по гольфу.....
Ней и в лучшие годы был наверное больше артистом чем игроком....ну второй раз смотреть это кино уже не столь интересно....
Футбол не стоит на месте...и думаю придут новые герои...
Ну а Неймару спасибо...достаточно креативный самобытный не похожий на всех был персонаж....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:38, ред.
У Нея на горизонте последний вагон. Запрыгнет ? Хотелось бы. Незаурядный игрок с выдающейся техникой. Много времени на хрень убито..., но посмотрим.

Даже любопытно, на что он сейчас способен, и то, как бывший коуч Реала будет использовать бывшего напада Барселоны. Прямо таки интригующе.
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