Неймар: «Я готов вернуться в сборную Бразилии»

1754382405

вчера, 11:26

Нападающий «Сантоса» заявил, что готов вернуться в сборную Бразилии для участия в чемпионате мира 2026 года.

Я рад, что в последнее время провожу хорошие матчи, это самое главное. Что касается возвращения в сборную, то решать тренерскому штабу. Сейчас я отлично себя чувствую и открыт для приглашения.

На данный момент он сыграл 17 матчей в 2025 году во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Ранее стало известно, что Неймар может продолжить карьеру в Серии A.