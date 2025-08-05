Неймар: «Я готов вернуться в сборную Бразилии»

Нападающий «Сантоса» Неймар заявил, что готов вернуться в сборную Бразилии для участия в чемпионате мира 2026 года.
Я рад, что в последнее время провожу хорошие матчи, это самое главное. Что касается возвращения в сборную, то решать тренерскому штабу. Сейчас я отлично себя чувствую и открыт для приглашения.
На данный момент он сыграл 17 матчей в 2025 году во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Ранее стало известно, что Неймар может продолжить карьеру в Серии A.
Ней и в лучшие годы был наверное больше артистом чем игроком....ну второй раз смотреть это кино уже не столь интересно....
Футбол не стоит на месте...и думаю придут новые герои...
Ну а Неймару спасибо...достаточно креативный самобытный не похожий на всех был персонаж....
Ней и в лучшие годы был наверное больше артистом чем игроком....ну второй раз смотреть это кино уже не столь интересно....
Футбол не стоит на месте...и думаю придут новые герои...
Ну а Неймару спасибо...достаточно креативный самобытный не похожий на всех был персонаж....