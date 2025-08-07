Soccer.ru
«Манчестер Сити» не отпустил Эчеверри в «Рому» в аренду с правом выкупа

вчера, 16:06

«Рома» сделала предложение о годичной аренде полузащитника «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри с обязательным выкупом за 33 млн евро.

Также «горожанам» было предложено включить пункт о возможности обратного выкупа игрока. Однако англичане отказались от этого предложения. На данный момент будущее футболиста остается неопределённым.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:44
если МС отпустит Эчеверри, то в любом другом клубе он станет лидером команды.
как Коул Палмер.
теперь опомнились, и хотели вернуть Палмера.
Челси отказался от + 100 млн.
