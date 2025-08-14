 
Спортивный директор «Баварии» Эберль: «Мы можем приобрести кого угодно»

сегодня, 11:39

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль прокомментировал трансферную кампанию клуба в это межсезонье.

Благодаря опыту многочисленных переговоров могу сказать: тот, кто утверждает, что «Бавария» потеряла международную привлекательность для ведущих игроков, просто не знает рынок. Мы можем подписать любого футболиста, если будем готовы заплатить требуемую сумму. Но мы идём на это только тогда, когда на сто процентов уверены в сделке. Сейчас мы очень довольны составом. Свой план мы выполнили, но продолжаем следить за рынком. Трансферное окно открыто до 1 сентября.

Напомним, что этим летом самым громким переходом в команду стал трансфер форварда Луиса Диаса из «Ливерпуля».

sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:22
В Германии уж точно любого могут купить, только Вирц смотался как-то)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:51
Спортивный директор «Баварии» Эберль: «Мы можем приобрести кого угодно»
Кроме Акинфеева....
wxzduxf4u593
wxzduxf4u593
сегодня в 11:46
Главное, хорошего тренера приобрести.
