Спортивный директор «Баварии» Эберль: «Мы можем приобрести кого угодно»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» прокомментировал трансферную кампанию клуба в это межсезонье.

Благодаря опыту многочисленных переговоров могу сказать: тот, кто утверждает, что «Бавария» потеряла международную привлекательность для ведущих игроков, просто не знает рынок. Мы можем подписать любого футболиста, если будем готовы заплатить требуемую сумму. Но мы идём на это только тогда, когда на сто процентов уверены в сделке. Сейчас мы очень довольны составом. Свой план мы выполнили, но продолжаем следить за рынком. Трансферное окно открыто до 1 сентября.