«Барселона» заработает около 5 млн евро за матч в Майами с «Вильярреалом»

сегодня, 12:02
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона21.12.2025 в 18:00 Не начался

Стало известно, сколько заработает «Барселона» за участие в матче чемпионата Испании против «Вильярреала», проведение которого планируется в США.

По информации источника, каталонцы получат около 5-6 млн евро. При этом сообщается, что для «Вильярреала» сумма выплат может быть немного выше, чтобы покрыть все издержки от переноса домашней встречи на другой стадион.

Напомним, что ранее футбольная федерация Испании разрешила клубам перенести эту игру в американский город Майами.

qa2sc3bgx2ks
qa2sc3bgx2ks
сегодня в 13:48
А сколько потеряют болельщики.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:58
А можно весь гастрольный Барсо-прейскурант....
В Майами 5 млн....
Игра на День Рождения - столько то....
Выездная игра приуроченная к чьей то Свадьбе - столько то....
58e8vxpv4up7
58e8vxpv4up7
сегодня в 12:11
и стоило оно того?
Вещий
Вещий
сегодня в 12:08
Для финансов Барсы с ее долгами это копейки....
Гость
