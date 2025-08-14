«Барселона» заработает около 5 млн евро за матч в Майами с «Вильярреалом»

1755162176

сегодня, 12:02

Стало известно, сколько заработает «Барселона» за участие в матче чемпионата Испании против «Вильярреала», проведение которого планируется в США .

По информации источника, каталонцы получат около 5-6 млн евро. При этом сообщается, что для «Вильярреала» сумма выплат может быть немного выше, чтобы покрыть все издержки от переноса домашней встречи на другой стадион.

Напомним, что ранее футбольная федерация Испании разрешила клубам перенести эту игру в американский город Майами.