Мастантуоно на презентации в «Реале» назвал Месси «лучшим футболистом мира»

Аргентинский полузащитник на своей презентации в мадридском «Реале» заявил, что считает своего соотечественника лучшим футболистом в мире:

На кого из аргентинцев, игравших за «Реал», мне стоило бы равняться? Мне не доводилось видеть, как играл , но я видел Анхеля Ди Марию и . Я смотрел много их матчей.

Кого я считаю лучшим футболистом в мире? Для меня это Лионель Месси. Я аргентинец, и для меня он самый лучший.