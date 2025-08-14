Мастантуоно на презентации в «Реале» назвал Месси «лучшим футболистом мира»

Аргентинский полузащитник Франко Мастантуоно на своей презентации в мадридском «Реале» заявил, что считает своего соотечественника Лионеля Месси лучшим футболистом в мире:
На кого из аргентинцев, игравших за «Реал», мне стоило бы равняться? Мне не доводилось видеть, как играл Альфредо Ди Стефано, но я видел Анхеля Ди Марию и Гонсало Игуаина. Я смотрел много их матчей.
Кого я считаю лучшим футболистом в мире? Для меня это Лионель Месси. Я аргентинец, и для меня он самый лучший.
18-летний Мастантуоно перешел в «Реал» из аргентинского «Ривер Плейт» за 45 млн евро.