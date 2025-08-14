 
Мастантуоно на презентации в «Реале» назвал Месси «лучшим футболистом мира»

вчера, 18:08

Аргентинский полузащитник Франко Мастантуоно на своей презентации в мадридском «Реале» заявил, что считает своего соотечественника Лионеля Месси лучшим футболистом в мире:

На кого из аргентинцев, игравших за «Реал», мне стоило бы равняться? Мне не доводилось видеть, как играл Альфредо Ди Стефано, но я видел Анхеля Ди Марию и Гонсало Игуаина. Я смотрел много их матчей.

Кого я считаю лучшим футболистом в мире? Для меня это Лионель Месси. Я аргентинец, и для меня он самый лучший.

18-летний Мастантуоно перешел в «Реал» из аргентинского «Ривер Плейт» за 45 млн евро.

Michael James Owen
Michael James Owen ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:01
вроде как Конате чемоданы собирает)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 19:22
Ахаха.Перес в обморок не упал случайно?))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:19
дела обстоят так:
1. в Реале он единственный вингер левша.
2. ему только сегодня исполнилось 18. то есть, младше Ямаля.
в Аргентине Мастантуоно уже большая звезда, играл круто,
за ним приходили ПСЖ и МанСити. Гвардиола точно хотел его к себе.
3. многих спортивные СМИ его называют главным молодым талантом Аргентины.
как видим, у Франко многообещающее резюме.
посмотрим, каким будет первый сезон в Реале.
а пока он будет временно зарегистрирован в составе Кастильи.
зачем?
Реал скорей всего планирует подписать еще одного игрока.
потому оставили свободное место в основном составе до последнего дня ТО.
79jukcvm9b9e
79jukcvm9b9e
вчера в 19:17
Нажил паренёк врагов,думаю долго в Реале он не задержится!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 19:13
чтоб Мастантуоно играл за Реал, его еще надо зарегистрировать)))
скорей всего это получится, после продажи Родриго в МанСити.
adekvat
adekvat ответ Robert Adeykin (раскрыть)
вчера в 19:05
Играть мечтал в Реале, а Месси считает лучшим игроком, и что тут криминального?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:02
честно признается, что для него лучший игрок это Месси.
Реалу повезло, думаю, Мастантуоно себя проявит с хорошей стороны.
и не только на пресс конференциях))))
Robert Adeykin
Robert Adeykin
вчера в 18:51
Ну и бичара только что говорил что за реал умереть готов а тепрь говорит месси лучший да уж далеко пойдёт
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:51
А вопрос о лучшем футболисте мира был провокационным... Его автор вряд ли дружески настроен по отношению к Реалу. Если бы Франко ответил по иному, задали. бы другие вопросы, направленные на то, чтобы, как минимум, смутить молодого игрока. Мастантуоно назвал Месси лучшим игроком мира, чем поставил в тупик всех присутствующих, заодно разрядил обстановку. Все получилось как нельзя лучше . За него заплатили огромные деньги - 45 миллионов евро. А вдруг он окажется новым Марадоной.
sv_1969
sv_1969 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 18:41
Ну типа что в Реале это сказал , где Рон играл ! И Лео не мало попортил крови им! Ну главное писаки нашли интригу и вбросили(((
Брулин
Брулин
вчера в 18:28
ну норм все.считает и считает.трагедия в чем?
52s3zq83evjn
52s3zq83evjn
вчера в 18:27
ничего в этом криминального нет
