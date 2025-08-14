Слот — о Вирце: «Я не считаю его молодым игроком»

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о новичке команды и оценил его адаптацию в команде.

Фактически мы можем считать Вирца молодым игроком, но я думаю, что он уже очень зрелый. Он выиграл Кубок и чемпионат Германии, его главная сила в ментальности. Флориан психологически силён, его не отвлекают ни трансферная стоимость, ни что-либо ещё. Да, ему нужно привыкнуть к Англии, лиге, её уровню и к своим партнёрам по команде. Но его адаптация уже прошла довольно хорошо, даже лучше, чем мы ожидали.