Слот — о Вирце: «Я не считаю его молодым игроком»

вчера, 15:28

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о новичке команды Флориане Вирце и оценил его адаптацию в команде.

Фактически мы можем считать Вирца молодым игроком, но я думаю, что он уже очень зрелый. Он выиграл Кубок и чемпионат Германии, его главная сила в ментальности. Флориан психологически силён, его не отвлекают ни трансферная стоимость, ни что-либо ещё. Да, ему нужно привыкнуть к Англии, лиге, её уровню и к своим партнёрам по команде. Но его адаптация уже прошла довольно хорошо, даже лучше, чем мы ожидали.

Напомним, что 22-летний футболист стал игроком «Ливерпуля» 20 июня.

Alex_67
Alex_67
вчера в 17:43
Какой же он молодой? Не у всякого есть столько интересных индивидуальных достижений и в более зрелом возрасте. А чего только стоит признание Флориана лучшим игроком позапрошлого сезона в Бундеслиге? Это при живой-то Баварии? Кстати, Вирц и стоит по-взрослому...
lk_483777
lk_483777
вчера в 15:31
Радует, что адаптация прошла хорошо.
