Тренеру 2DROTS было бы интересно пригласить Дзюбу

вчера, 15:59

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Смирнов ответил на вопрос «Матч ТВ» о том, было ли бы ему интересно пригласить в команду нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу, когда он завершит карьеру.

Да, по всем своим качествам Артём соответствует, опять же у него есть и медийные качества. Он очень крутой, было бы интересно. Когда я играл с Артёмом, то был с ним в хороших отношениях. Это могло бы сказаться на возможной работе.

Во вторник президент клуба Медиалиги «БроукБойз» Дмитрий Егоров сообщил источнику, что команда заявила 35‑летнего Фёдора Смолова на Кубок России, бывший нападающий национальной сборной сыграет в матче второго раунда Пути регионов с курским «Авангардом». Смирнов ответил на вопрос, был ли у него разговор о приглашении форварда в команду:

У нас разговоров с ним не было. Но я отношусь к его игре за «БроукБойз» отлично. Это футболист очень хорошего уровня не только по футбольным качествам, но и медийным. Это отличная инициатива от Фёдора и «БроукБойз».

Vilar
Vilar
вчера в 23:16
Оказывается "...по всем своим качествам Артём соответствует..." - это значит, что Дзюба соответствует Задротам.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:31
Его уровень как раз.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:07
Всё что Дротс -стопудово будет интересно Артёму
Гость
