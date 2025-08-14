Тренеру 2DROTS было бы интересно пригласить Дзюбу

1755176394

вчера, 15:59

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Смирнов ответил на вопрос «Матч ТВ» о том, было ли бы ему интересно пригласить в команду нападающего «Акрона» , когда он завершит карьеру.

Да, по всем своим качествам Артём соответствует, опять же у него есть и медийные качества. Он очень крутой, было бы интересно. Когда я играл с Артёмом, то был с ним в хороших отношениях. Это могло бы сказаться на возможной работе.

Во вторник президент клуба Медиалиги «БроукБойз» Дмитрий Егоров сообщил источнику, что команда заявила 35‑летнего на Кубок России, бывший нападающий национальной сборной сыграет в матче второго раунда Пути регионов с курским «Авангардом». Смирнов ответил на вопрос, был ли у него разговор о приглашении форварда в команду: