«Истанбул Башакшехир» не может перевести деньги ЦСКА за Файзуллаева

сегодня, 12:42

В пресс-службе турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» сообщили, что до сих пор не перевели деньги ЦСКА за трансфер полузащитника Аббосбека Файзуллаева.

Проблем с финансами у нас нет, но есть проблема именно с переводом денег.

По информации инсайдеров, сумма сделки составляет около 7,5 млн евро. Стамбульская команда не сможет задействовать игрока в матчах, пока не заплатит «армейцам» и не получит от них трансферный сертификат.

Termez Zidan
Termez Zidan
сегодня в 14:26
Через неделю скажут товар не хороший и вообще не переведут
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:56
Товар забрали турки и дурку включили...)))
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 13:40
И что, хитрые турки не могут найти выход? Не верю...
b5bb3dujydt4
b5bb3dujydt4
сегодня в 13:33
Теперь ни денег, ни игрока, нужно помнить за что получил срок Гинер.
AKH
AKH
сегодня в 13:14
В чем проблема, переводите в крипте.. :)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:53
Самое любопытное, если придется возвращать его обратно.!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:48
Опять за старое....
Так учили же Ильф и Петров...
"Деньги утром - вечером стулья"......можно и наоборот...но деньги вперёд..)))
