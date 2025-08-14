«Истанбул Башакшехир» не может перевести деньги ЦСКА за Файзуллаева

1755164551

сегодня, 12:42

В пресс-службе турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» сообщили, что до сих пор не перевели деньги ЦСКА за трансфер полузащитника .

Проблем с финансами у нас нет, но есть проблема именно с переводом денег.

По информации инсайдеров, сумма сделки составляет около 7,5 млн евро. Стамбульская команда не сможет задействовать игрока в матчах, пока не заплатит «армейцам» и не получит от них трансферный сертификат.