«Истанбул Башакшехир» не может перевести деньги ЦСКА за Файзуллаева

В пресс-службе турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» сообщили, что до сих пор не перевели деньги ЦСКА за трансфер полузащитника Аббосбека Файзуллаева.
Проблем с финансами у нас нет, но есть проблема именно с переводом денег.
По информации инсайдеров, сумма сделки составляет около 7,5 млн евро. Стамбульская команда не сможет задействовать игрока в матчах, пока не заплатит «армейцам» и не получит от них трансферный сертификат.
Так учили же Ильф и Петров...
"Деньги утром - вечером стулья"......можно и наоборот...но деньги вперёд..)))
Так учили же Ильф и Петров...
"Деньги утром - вечером стулья"......можно и наоборот...но деньги вперёд..)))