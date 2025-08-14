«Рома» сделала «Манчестер Юнайтед» официальное предложение о переходе Санчо

«Рома» отправила в «Манчестер Юнайтед» официальное предложение о переходе нападающего Джейдона Санчо.
Римляне предлагают за трансфер 20 миллионов фунтов (23,2 млн евро). Также возможен вариант с арендным соглашением, где будет прописано обязательство выкупить футболиста в следующем году.
но....Санчо очень непростой человек с завышенным чсв.
англичанин думал, что у нему все побегут, на перебой предлагая зарплату
чуть ли больше той, что в МЮ.
но потом он столкнулся с реальностью.
первый удар нанес Челси.
затем Ювентус.
может, все это к лучшему.
затем сам отказал Бешикташ.
теперь вот Рома пришла, и Санчо опять начнет требовать нереальную зарплату.
вот Санчо нужно определиться чего он хочет, где играть и сколько зарабатывать,
это важно для самого Санчо)))
а то может скатиться до пустыни.
там до утра в соньку поиграть дадут, за опоздания не очень ругают.
