«Рома» сделала «Манчестер Юнайтед» официальное предложение о переходе Санчо

вчера, 18:23

«Рома» отправила в «Манчестер Юнайтед» официальное предложение о переходе нападающего Джейдона Санчо.

Римляне предлагают за трансфер 20 миллионов фунтов (23,2 млн евро). Также возможен вариант с арендным соглашением, где будет прописано обязательство выкупить футболиста в следующем году.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:02
Санчо лучше вернутся в Дортмунд.
но....Санчо очень непростой человек с завышенным чсв.
англичанин думал, что у нему все побегут, на перебой предлагая зарплату
чуть ли больше той, что в МЮ.
но потом он столкнулся с реальностью.
первый удар нанес Челси.
затем Ювентус.
может, все это к лучшему.
затем сам отказал Бешикташ.
теперь вот Рома пришла, и Санчо опять начнет требовать нереальную зарплату.
вот Санчо нужно определиться чего он хочет, где играть и сколько зарабатывать,
это важно для самого Санчо)))
а то может скатиться до пустыни.
там до утра в соньку поиграть дадут, за опоздания не очень ругают.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ R B (раскрыть)
вчера в 22:54
за Комо большие деньги.
и владельцы Комо надолго в Италии.
R B
R B ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 21:18
Не захочет, заставят.
R B
R B ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 21:17
Блин, ты так это написал, будто речь не о "Роме", а о "Комо". "Рома" это клуб с богатой историей, а "Комо", "Комо" это проект, и пока не ясно удачый или нет.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:58
Рома это перспективный футбольный проект.. Санчо стоит попробовать себя в новой обстановке.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:27
А Санчо то,хочет уходить ?
