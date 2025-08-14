«Рома» сделала «Манчестер Юнайтед» официальное предложение о переходе Санчо

1755185003

вчера, 18:23

«Рома» отправила в «Манчестер Юнайтед» официальное предложение о переходе нападающего .

Римляне предлагают за трансфер 20 миллионов фунтов (23,2 млн евро). Также возможен вариант с арендным соглашением, где будет прописано обязательство выкупить футболиста в следующем году.