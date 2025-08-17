Де Хеа может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

1755417855

сегодня, 11:04

Голкипер «Фиорентины» интересен «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, манкунианцы узнавали у представителей итальянского клуба, сколько будет стоить выкуп 34-летнего футболиста. Сообщается, что подобная сделка окажется относительно дешёвой, поэтому селекционная служба МЮ продолжает рассматривать вариант с возвращением игрока, ранее выступавшего в составе «красных дьяволов» на протяжении 13 лет.

Ранее в одном из интервью вратарь рассказал, что в Английской Премьер-Лиге он согласен играть только за «Манчестер Юнайтед».