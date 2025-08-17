 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Де Хеа может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 11:04

Голкипер «Фиорентины» Давид Де Хеа интересен «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, манкунианцы узнавали у представителей итальянского клуба, сколько будет стоить выкуп 34-летнего футболиста. Сообщается, что подобная сделка окажется относительно дешёвой, поэтому селекционная служба МЮ продолжает рассматривать вариант с возвращением игрока, ранее выступавшего в составе «красных дьяволов» на протяжении 13 лет.

Ранее в одном из интервью вратарь рассказал, что в Английской Премьер-Лиге он согласен играть только за «Манчестер Юнайтед».

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Байер» хочет подписать бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» Линделёфа
Сегодня, 10:54
Слухи«Манчестер Сити» не отказался от плана купить Родриго у «Реала»
Сегодня, 10:49
Слухи«Ювентус» намерен приобрести полузащитника «Лилля»
Сегодня, 10:29
СлухиСавио согласен уйти в «Тоттенхэм» из «Манчестер Сити»
Сегодня, 10:27
Тудор отказался говорить об уходе Влаховича из «Ювентуса»
Сегодня, 09:52
Слухи«Реал» возобновит переговоры о трансфере полузащитника «Штутгарта»
Сегодня, 08:16
 
Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:13
В одну воду дважды...? Ну не знаю, вряд ли, хотя в наше время все возможно, полевые игроки до 40 гоняют, а уж в раме можно и больше. Вот Онану надо сплавить да поскорей, вот задача. И защиту надо укреплять!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:13
Как второго вратаря? Или Онану выпроводят?))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 