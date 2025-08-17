Савио согласен уйти в «Тоттенхэм» из «Манчестер Сити»

1755415658

сегодня, 10:27

«Тоттенхэм» продолжает вести переговоры с «Манчестер Сити» о возможном переходе полузащитника сборной Бразилии .

Сам футболист уже выразил желание присоединится к лондонской команды, однако клубы пока еще не договорились о сумме компенсации. «Сити» отклонил первые предложения «шпор», однако «Тоттенхэм» пока не намерен отказываться от покупки. Стоимость трансфера может превысить 70 миллионов евро.

Савио не сыграл против «Вулверхэмптона» в первом туре чемпионата Англии и опроверг слова главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы о своей травме.