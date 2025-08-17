 
Савио согласен уйти в «Тоттенхэм» из «Манчестер Сити»

сегодня, 10:27

«Тоттенхэм» продолжает вести переговоры с «Манчестер Сити» о возможном переходе полузащитника сборной Бразилии Савио.

Сам футболист уже выразил желание присоединится к лондонской команды, однако клубы пока еще не договорились о сумме компенсации. «Сити» отклонил первые предложения «шпор», однако «Тоттенхэм» пока не намерен отказываться от покупки. Стоимость трансфера может превысить 70 миллионов евро.

Савио не сыграл против «Вулверхэмптона» в первом туре чемпионата Англии и опроверг слова главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы о своей травме.

sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:49
Ну видимо переговоры уже идут.
Да и по Родриго у меня большие сомнения.....
Ну поглядим, что получится из этого всего
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:40, ред.
Если с мозгами к делу подходить..., тогда сперва надо кого-нибудь купить. Так?
Ну и ко всему прочему..., Пеп сам тяжёлый ( по характеру ), поэтому капризный реаловский Бразил ... ему "не пара".))
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:39
По слухам Родриго из Реала. Видимо покупают его, чтоб больше не забивал в ворота МС))) Уж очень часто он это делал, негодяй.
Еще были слухи про Симонса из Лейпцига...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:34
Вместо него кто ?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:30
За 70 лямов точно продавать надо. Покупали где-то за 25 вроде. Парень молодой, может еще раскрыться, а может и второй Жезус....Щас только пойдет вниз
