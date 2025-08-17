Игрок, получивший травму после сальто: «Жалею, что поддался эмоциям»

1755418801

сегодня, 11:20

Полузащитник барнаульского «Динамо» рассказал о своей травме в матче Второй лиги, когда он после забитого мяча сделал сальто и получил тяжёлое повреждение, неудачно приземлившись.

На вопрос, жалеет ли он, что отпраздновал гол таким способом, игрок ответил:

Жалею, что отнёсся без должной концентрации. Забил и поддался эмоциям, не проконтролировал всё. На радостях потерял концентрацию и оступился. Сначала вообще не верил, что порвал кресты. МРТ разрушило надежду: разрыв передней связки.

Сообщается, что 22-летний Могель больше не сыграет в этом сезоне.