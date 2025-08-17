 
Игрок, получивший травму после сальто: «Жалею, что поддался эмоциям»

сегодня, 11:20
Динамо БарнаулЛоготип футбольный клуб Динамо Барнаул2 : 0Логотип футбольный клуб Оренбург-2Оренбург-2Матч завершен

Полузащитник барнаульского «Динамо» Кирилл Могель рассказал о своей травме в матче Второй лиги, когда он после забитого мяча сделал сальто и получил тяжёлое повреждение, неудачно приземлившись.

На вопрос, жалеет ли он, что отпраздновал гол таким способом, игрок ответил:

Жалею, что отнёсся без должной концентрации. Забил и поддался эмоциям, не проконтролировал всё. На радостях потерял концентрацию и оступился. Сначала вообще не верил, что порвал кресты. МРТ разрушило надежду: разрыв передней связки.

Сообщается, что 22-летний Могель больше не сыграет в этом сезоне.

sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:02
Надо головой думать прежде всего
112910415
112910415
сегодня в 12:57
Охота пуще неволи! (
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 12:45
Зачем такое празднование? Хорошо, что шею не свернул. С таким же успехом можно разбежаться и об штангу башкой безмозглой треснуться. Чисто попраздновать). Здоров.я тебе, бесстрашный!)
Joseph Dredd
Joseph Dredd
сегодня в 11:42
Иногда излишние эмоции и энтузиазм могут мешать. Могут они и приводить к печальным последствиям.
