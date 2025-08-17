Бывший игрок сборной Франции Рами: «Балотелли — самый сумасшедший тусовщик»

Бывший защитник «Милана» и сборной Франции рассказал, что форвард устраивал самые сумасшедшие вечеринки.

Самый большой тусовщик – это Марио Балотелли. Он столько всего вытворял... Однажды мы с ним оказались на вечеринке и веселились, коля орехи головами. Пока я не раскроил себе лоб, а он не умер от смеха. У меня есть и другие истории, но о них я вам не расскажу (улыбается).