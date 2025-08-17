 
Бывший игрок сборной Франции Рами: «Балотелли — самый сумасшедший тусовщик»

сегодня, 14:11

Бывший защитник «Милана» и сборной Франции Адиль Рами рассказал, что форвард Марио Балотелли устраивал самые сумасшедшие вечеринки.

Самый большой тусовщик – это Марио Балотелли. Он столько всего вытворял... Однажды мы с ним оказались на вечеринке и веселились, коля орехи головами. Пока я не раскроил себе лоб, а он не умер от смеха. У меня есть и другие истории, но о них я вам не расскажу (улыбается).

Рами пересекался с ним в «Милане» в 2014 году.

Ранее Балотелли заявил, что не собирается заканчивать карьеру.

112910415
сегодня в 15:59, ред.
И не смешно!
Парень всю душу вкладывал в любимое дело.! )
SpaM-10
сегодня в 15:23, ред.
Понятно почему и ты обладая великолепными данными для ЦЗ не стал лучшим на своей позиции.
qvktk2tyny22
сегодня в 14:57
Бало сам выбрал себе такую судьбу , карьеру обменял на тусу
sihafazatron
сегодня в 14:33
Клоунадой постоянно занимался!))
