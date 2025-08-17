Слава в 16 лет, ограбление и ранняя любовь. История Джанлуиджи Доннаруммы

1755410439

сегодня, 09:00

Рассказываем о личной жизни вратаря сборной Италии по футболу.

Давайте окунемся в детство итальянца и узнаем некоторые факты из его личной жизни, чтобы хоть немного понять, какой же это человек. Джанлуиджи Доннарумма родился 25 февраля 1999 года в Кастелламмаре-ди-Стабия в Италии. Он появился в семье Альфонсо и Маринеллы. Рос будущий вратарь вместе со своими старшими братьями Антонио и Альфредо, а также с сестрой Нунцией. Любопытно, что именно 25 февраля 1999 года на свет появился Матвей Сафонов. Впрочем, но это уже другая история, как говорил Леонид Каневский в программе «Следствие вели». В отличие от большинства вратарей, Джанлуиджи не спал во вратарских перчатках и не был привязан к великой игре с рождения. Не сразу он полюбил футбол. Доннарумма познакомился с этим видом спорта благодаря своему дяде Эрнесто, который взял его за руку и привел на поля Кастелламмаре. Прошло совсем немного времени, и мальчик, к радости своей семьи, все же увлекся футболом. Благодаря упорному труду и самоотверженности он уверенно продвигался по карьерной лестнице и в конечном итоге стал преемником Джанлуиджи Буффона.

В 4 года мальчик был зачислен в академию «Клуб Наполи», первые уроки давал дядя Эрнесто. В кумиры был выбран Буффон. И тезка, и великий вратарь, и итальянец. Все сошлось. К тому времени, как Джанлуиджи исполнилось 14 лет, его выдающийся вратарский талант заметили скауты «Ювентуса», «Ромы», «Удинезе», «Фиорентины» и «Интера». Однако уже тогда подросток хотел оказаться в «Милане», поскольку болел за этот клуб, а также потому что за «россонерри» играл его старший брат Антонио. Точнее, числился там, ведь на поле в составе основной команды не выходил. Выбор был сделан, парня взяли в систему «Милана», договорились с «Клубом Наполи». В Милане он играл всегда в более старшей по возрасту группе, потому что отличался габаритами – был довольно высок. Но даже сам Джанлуиджи, наверное, не верил, что крайне быстро поднимется так высоко по карьерной лестнице . Благодарить он должен не только себя, но и Филиппо Индзаги, который вызвал его в главную команду, когда Доннарумме было всего 16 лет. Да, сначала сидел на лавке, но представьте себя в 16 лет на скамейке запасных «Милана»! В сезоне 2015/16 Джанлуиджи дебютировал в основном составе в Серии А – это была игра с «Сассуоло», а случилось все 25 октября 2015 года. Сказка началась – уже тогда в «Милане» знали, что нашли будущую звезду.

Что касается жизни вне поля, то Джанлуиджи уже давно вместе со своей девушкой Алессией. Роман начался в подростковом возрасте. Есть версия, что это были первые отношения в жизни Доннаруммы. Пожелаем паре, чтобы и последние. О том, как познакомились влюбленные, известно немного.

Она младше Джанлуиджи всего на пару месяцев. Занимается дизайном интерьеров. Примерно год назад у пары родился первенец – назвали Леонардо. После этого вратарь сделал предложение своей второй половинке.

В июле 2023 года с Доннаруммой и его девушкой случился настоящий кошмар. Грабители ворвались в его дом, били итальянца и угрожали ему ножом.

Оказаться в три часа ночи в доме, где внезапно появились люди, — думаю, это самое худшее чувство, которое можно испытать. Я был обездвижен, а Алессия была вынуждена отдать всё, что было нам дорого. Я не могу вдаваться в подробности, идёт расследование, и сейчас я еду во французскую полицию, чтобы попытаться восстановить с ними всё, что произошло. Сегодня утром нам с невестой пришлось покинуть квартиру, чтобы дать возможность провести расследование, и мы временно поселились в гостинице. Страх был очень велик, но ещё сильнее был страх, что что-то может случиться с Алессией. Я был бессилен, связан по рукам и ногам, ничего не мог сделать. К тому же я не очень хорошо знаю французский язык, и мне было трудно объяснить этим людям, где что находится. А с ними была Алессия, которая и по сей день боится. Действительно сумасшедшие моменты глубокого ужаса, особенно страха за неё. Страх, что они могут причинить ей вред.

Отец Джанлуиджи внешне похож на представителя итальянской мафии.

Поговаривали, что он вел дела своего сына, являясь теневым агентом. Мама – домохозяйка, ей даже приходилось регулярно приносить свидетельство о рождении сына, когда тот играл в подростковом возрасте – не верили, что сын вымахал так быстро. Но это не какой-то там переписанный игрок, просто он родился для того, чтобы стать наследником Буффона. Старший брат Антонио сорвал куш, когда его включили в сделку по продлению контракта с Джанлуиджи. Антонио сидел на лавке «Милана» и получал зарплату – идеальная работа. О другом брате Альфредо и о сестре Нунции почти ничего не известно, они не ведут публичную жизнь, да и правильно делают. В Италии есть футболист, которого зовут Альфредо Доннарумма, но это просто однофамилец, хотя некоторые СМИ пишут, что это именно брат Джанлуиджи и Антонио. По знаку зодиака Доннарумма Рыбы, он спокоен, чувствителен и старается держать свою жизнь подальше от журналистов. Впрочем, не всегда получается. Этим летом засняли, как он курил электронную сигарету в отпуске. Любопытно, что и Буффон тоже курит.

Из хобби – общение с семьей и видеоигры. Сейчас такая мода, что очень многие люди делают тату. Наш герой не исключение – набил трофей Евро после победы сборной Италии. Также есть тату и на ноге.

Теперь Джанлуиджи ждет новый вызов. Скорее всего, придется жить в дождливом Манчестере и прятаться от журналистов.