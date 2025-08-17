Месси забил 875-й гол за карьеру быстрее всех в истории

В матче регулярного чемпионата МЛС против «Лос-Анджелес Гэлакси» форвард клуба «Интер Майами» Лионель Месси забил 875-й гол за свою карьеру.
38-летний Месси достиг такой отметки быстрее всех в истории футбола. Для этого ему понадобилось сыграть 1 116 матчей. Кроме того, Лионель – самый молодой футболист, которому удалось забить 875 голов в официальных встречах.
Дальний удар аргентинца принес «Интер Майами» победу над «Гэлакси». Встреча завершилась со счетом 3:1.
В списке лучших бомбардиров всех времен Месси занимает второе место, уступая только Криштиану Роналду. В активе португальца на данный момент 938 забитых мячей.
После тепличных условий в Барселоне, из которой по итогу сбежал, в чемпионат одной команды ПСЖ, где к слову начались проблемы и толком не смог заиграть, особенно в первом провальном сезоне (6 голов чемпа), да и во втором забил 16, на много меньше, чем в своей Барселоне забивал.
Но если уж сравнивать, то тот же португал Роналду в 37 лет не испугался и вернулся в сложный АПЛ, в кризисный МЮ, и стал лучшим бомбардиром команды и третьим во всём АПЛ по сезону, да и в целом играл до СА успешно в самых сильных чемпионатах Европы (Англия, Испания, Италия).
Когда сейчас смотришь записи старых игр, то видишь, что сопротивление игроков защиты раньше было куда как слабее, и на этом фоне количество голов Месси и Роналду, до которых звёзды прошлого даже близко не дотянулись, вызывает только уважение к таланту и целеустремлённости.
