Месси забил 875-й гол за карьеру быстрее всех в истории

1755425657

сегодня, 13:14

В матче регулярного чемпионата МЛС против «Лос-Анджелес Гэлакси» форвард клуба «Интер Майами» забил 875-й гол за свою карьеру.

38-летний Месси достиг такой отметки быстрее всех в истории футбола. Для этого ему понадобилось сыграть 1 116 матчей. Кроме того, Лионель – самый молодой футболист, которому удалось забить 875 голов в официальных встречах.

Дальний удар аргентинца принес «Интер Майами» победу над «Гэлакси». Встреча завершилась со счетом 3:1.

В списке лучших бомбардиров всех времен Месси занимает второе место, уступая только . В активе португальца на данный момент 938 забитых мячей.