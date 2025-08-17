 
Месси забил 875-й гол за карьеру быстрее всех в истории

сегодня, 13:14
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами3 : 1Логотип футбольный клуб Лос-Анджелес ГэлаксиЛос-Анджелес ГэлаксиМатч завершен

В матче регулярного чемпионата МЛС против «Лос-Анджелес Гэлакси» форвард клуба «Интер Майами» Лионель Месси забил 875-й гол за свою карьеру.

38-летний Месси достиг такой отметки быстрее всех в истории футбола. Для этого ему понадобилось сыграть 1 116 матчей. Кроме того, Лионель – самый молодой футболист, которому удалось забить 875 голов в официальных встречах.

Дальний удар аргентинца принес «Интер Майами» победу над «Гэлакси». Встреча завершилась со счетом 3:1.

В списке лучших бомбардиров всех времен Месси занимает второе место, уступая только Криштиану Роналду. В активе португальца на данный момент 938 забитых мячей.

jRest
jRest
сегодня в 15:08, ред.
Какие-то запредельные числа. А в топ-клубы РПЛ тем временем покупают игроков, забивающих по три-четыре мяча за сезон.

Когда сейчас смотришь записи старых игр, то видишь, что сопротивление игроков защиты раньше было куда как слабее, и на этом фоне количество голов Месси и Роналду, до которых звёзды прошлого даже близко не дотянулись, вызывает только уважение к таланту и целеустремлённости.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 14:28
Другие, это не Месси, у этого высокий уровень, о чем и написано мной ниже.
После тепличных условий в Барселоне, из которой по итогу сбежал, в чемпионат одной команды ПСЖ, где к слову начались проблемы и толком не смог заиграть, особенно в первом провальном сезоне (6 голов чемпа), да и во втором забил 16, на много меньше, чем в своей Барселоне забивал.
Но если уж сравнивать, то тот же португал Роналду в 37 лет не испугался и вернулся в сложный АПЛ, в кризисный МЮ, и стал лучшим бомбардиром команды и третьим во всём АПЛ по сезону, да и в целом играл до СА успешно в самых сильных чемпионатах Европы (Англия, Испания, Италия).
Comentarios
Comentarios
сегодня в 14:09
Ну все ЗМ
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 14:09
Никто, ты прав. В лгбт лиге все возможно, пока вратарь на маникюре можно и пачками забивать
112910415
112910415
сегодня в 13:59
Силён, однако!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 13:49
а другие где играли?
Nenash
Nenash
сегодня в 13:38
Лучший голеадор скоро доберётся до отметки 400 ассистов. Кто ещё так может?. Никто.. ☝️
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 13:26
Играя с 34х лет в неконкурентной лиге 1 и полупрофессиональном МЛС для его высокого уровня это не удивительно.
