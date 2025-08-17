В матче «Спартак» — «Зенит» произошло уникальное событие

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (2:2).
Матч между этими командами стал первым в истории российских чемпионатов, в котором оба клуба одновременно выходили вперёд, сравнивали счёт и не смогли реализовать пенальти.
В чемпионатах СССР такое событие произошло всего один раз — 22 июля 1939 года, когда московское «Торпедо» сыграло вничью с «Стахановцем» (2:2).
И в том же году, в игре чемпионата СССР, между командами Торпедо-Черноморец, автозаводцы, дважды не реализовали пенальти в ворота одесситов, а матч закончился вничью-2:2.
