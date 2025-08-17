В матче «Спартак» — «Зенит» произошло уникальное событие

1755383833

сегодня, 01:37

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (2:2).

Матч между этими командами стал первым в истории российских чемпионатов, в котором оба клуба одновременно выходили вперёд, сравнивали счёт и не смогли реализовать пенальти.