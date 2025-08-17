 
В матче «Спартак» — «Зенит» произошло уникальное событие

сегодня, 01:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (2:2).

Матч между этими командами стал первым в истории российских чемпионатов, в котором оба клуба одновременно выходили вперёд, сравнивали счёт и не смогли реализовать пенальти.

В чемпионатах СССР такое событие произошло всего один раз — 22 июля 1939 года, когда московское «Торпедо» сыграло вничью с «Стахановцем» (2:2).

Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 02:32, ред.
Капрал, внимательнее нужно быть. В данном случае не только нереализованные пенальти, а также выход вперед и сравнивание счета учитываются.
Capral
Capral
сегодня в 01:43
Не самая точная статистика. Так на пример, в 1978г., дважды, в течении минуты, армейцы Беленков и Петросян не забили пенальти в ворота киевлян, потому что, дважды, бестяще сыграл вратарь киевлян Юрковский.
И в том же году, в игре чемпионата СССР, между командами Торпедо-Черноморец, автозаводцы, дважды не реализовали пенальти в ворота одесситов, а матч закончился вничью-2:2.
