Неймар не сдержал слёз после разгромного поражения от «Васку да Гама»

1755496496

вчера, 08:54

Нападающий «Сантоса» не сдержал слёз после разгромного поражения своей команды в домашнем матче 20-го тура бразильской Серии А от «Васку да Гама» (0:6).

После игры Неймар оставался на поле и долго плакал, несмотря на попытки одноклубников его утешить. Он покинул стадион последним, стараясь сдержать слёзы.

После такого поражения болельщики «Сантоса» развернулись к полю спинами, демонстрируя своё недовольство. Многие из них были в футболках с фамилией Неймара.