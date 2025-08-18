 
Soccer.ru
Неймар не сдержал слёз после разгромного поражения от «Васку да Гама»

вчера, 08:54
СантосЛоготип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)0 : 6Логотип футбольный клуб Васку да Гама (Рио-де-Жанейро)Васку да ГамаМатч завершен

Нападающий «Сантоса» Неймар не сдержал слёз после разгромного поражения своей команды в домашнем матче 20-го тура бразильской Серии А от «Васку да Гама» (0:6).

После игры Неймар оставался на поле и долго плакал, несмотря на попытки одноклубников его утешить. Он покинул стадион последним, стараясь сдержать слёзы.

После такого поражения болельщики «Сантоса» развернулись к полю спинами, демонстрируя своё недовольство. Многие из них были в футболках с фамилией Неймара.

Неймар не сдержал слёз после разгромного поражения от «Васку да Гама»

Lewa2708
Lewa2708
вчера в 18:54
в 33 года игрок с таким потенциалом должен был еще готовиться к предстоящему групповому ЛЧ, но он уничтожен в родном клубе
Шуня771
Шуня771 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 17:53
Не забывается такое никогда!)
Брулин
Брулин
вчера в 17:22
Это Неймар, как ОИР плакса, ей богу
Кто нибудь здесь еще помнит ОИРа плаксу?
salleeh
salleeh
вчера в 13:25
Олин в поле не воин, но Неймар ещё и 8а ко всему.
Шуня771
Шуня771
вчера в 10:07
По Анчелотти...
Он с оговоркой, намёком отводил "важную" роль господину Неймару, если он усердно будет готовиться к мундиалю....
А может подстраховался для хорошей, бразильской прессы и болельщиков, и не откинул сразу лентяя на лавку запасных.
Карло по определению будет ставить во главу угла результат сборной Бразилии, а Неймар просто балласт, который он сразу не может вышвырнуть из футбольного экипажа - надо дать в этом убедиться темпераментным, горячим, бразильским болельщикам.
Иначе, неровён час, и пристрелить могут или скормить какой нибудь живности амазонских, бескрайних джунглей.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:34
Кому сейчас нужны твои слёзы? Ну что, Анчелотти, ты вокруг такого человека собираешься строить игру Сборной Бразилии? Прямо сейчас ты в этом уверен? А ведь не так давно Неймара считали настоящим наследником славы Короля футбола Пеле. Федерации футбола Бразилии надо принять меры, чтобы Карло Анчелотти отказался от его услуг.
112910415
112910415
вчера в 09:33
Подальше от болельщиков расположился!
xmfj6p6axj9m
xmfj6p6axj9m
вчера в 09:16
Заплачешь от такого разгрома, да еще и при своих болельщиках.
Шуня771
Шуня771
вчера в 09:03
Слёзы матёрого крокодила!

Шесть банок за один шиворот ладно, с кем не бывает, но гол престижа....?

Судя по внешнему виду, а именно: моднячей причёски, мажор образ жизни, с переменой места проживания, не поменял....
Соответственно и отношение к своему футбольному ремеслу....
Побоялся встречи тет-на-тет с болельщиками, решил подсластить горькую пилюлю слезой печали и сожаления...
SHEARER
SHEARER
вчера в 08:59
Неймару по плакать полезно
Гость
Отправить
 