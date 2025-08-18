Неймар не сдержал слёз после разгромного поражения от «Васку да Гама»

Нападающий «Сантоса» Неймар не сдержал слёз после разгромного поражения своей команды в домашнем матче 20-го тура бразильской Серии А от «Васку да Гама» (0:6).
После игры Неймар оставался на поле и долго плакал, несмотря на попытки одноклубников его утешить. Он покинул стадион последним, стараясь сдержать слёзы.
После такого поражения болельщики «Сантоса» развернулись к полю спинами, демонстрируя своё недовольство. Многие из них были в футболках с фамилией Неймара.
Шесть банок за один шиворот ладно, с кем не бывает, но гол престижа....?
Судя по внешнему виду, а именно: моднячей причёски, мажор образ жизни, с переменой места проживания, не поменял....
Соответственно и отношение к своему футбольному ремеслу....
Побоялся встречи тет-на-тет с болельщиками, решил подсластить горькую пилюлю слезой печали и сожаления...
Он с оговоркой, намёком отводил "важную" роль господину Неймару, если он усердно будет готовиться к мундиалю....
А может подстраховался для хорошей, бразильской прессы и болельщиков, и не откинул сразу лентяя на лавку запасных.
Карло по определению будет ставить во главу угла результат сборной Бразилии, а Неймар просто балласт, который он сразу не может вышвырнуть из футбольного экипажа - надо дать в этом убедиться темпераментным, горячим, бразильским болельщикам.
Иначе, неровён час, и пристрелить могут или скормить какой нибудь живности амазонских, бескрайних джунглей.
