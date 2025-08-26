«Торпедо» рассматривает несколько кандидатов на пост главного тренера

Советник президента «Торпедо» после поражения от «Ротора» (0:3) в шестом туре Первой лиги прокомментировал источнику ситуацию с кандидатами на пост главного тренера клуба.

В данный момент исполняющим обязанности рулевого является .

Сегодняшняя игра показала, что в футбол мы играть умеем. И что команда с тренерами на одной волне. Но решение по тренеру принимать акционерам. Президент клуба не смог присутствовать на игре. После матча генеральный директор Резвухин и я зашли в раздевалку. Подняли команде настроение. Сказали, что футбол всем понравился. Что команда не заслуживала поражения. За это футбол и любят, что он нелогичен.

О возможных кандидатах в лице Ильдара Ахметзянова и Олега Василенко

У нас несколько кандидатов, в том числе и те, кого вы озвучили. Надо провести со всеми переговоры, дать аналитику. После чего руководители клуба определятся. Кирильчик – один из кандидатов.