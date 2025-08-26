 
Soccer.ru
«Торпедо» рассматривает несколько кандидатов на пост главного тренера

вчера, 10:59

Советник президента «Торпедо» Денис Маслов после поражения от «Ротора» (0:3) в шестом туре Первой лиги прокомментировал источнику ситуацию с кандидатами на пост главного тренера клуба.

В данный момент исполняющим обязанности рулевого является Павел Кирильчик.

Сегодняшняя игра показала, что в футбол мы играть умеем. И что команда с тренерами на одной волне. Но решение по тренеру принимать акционерам. Президент клуба не смог присутствовать на игре. После матча генеральный директор Резвухин и я зашли в раздевалку. Подняли команде настроение. Сказали, что футбол всем понравился. Что команда не заслуживала поражения. За это футбол и любят, что он нелогичен.

О возможных кандидатах в лице Ильдара Ахметзянова и Олега Василенко

У нас несколько кандидатов, в том числе и те, кого вы озвучили. Надо провести со всеми переговоры, дать аналитику. После чего руководители клуба определятся. Кирильчик – один из кандидатов.

112910415
112910415
вчера в 11:58
Офелия гибла и пела... (
rn6d9zcwsapt
rn6d9zcwsapt
вчера в 11:48, ред.
Нужно срочно приглашать какого-нибудь -ича из балканской страны и заработать на нем денег, как делают все команды в Москве.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:26
Не мешало бы рассмотреть заодно и смену руководства...)
Гость
