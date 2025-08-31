«Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с Эмилиано Мартинесом

1756649433

вчера, 17:10

Вратарь сборной Аргентины близок к переходу из «Астон Виллы» в «Манчестер Юнайтед».

МЮ уже согласовал условия личного контракта с чемпионом мира 2022 года и начал переговоры с клубом из Бирмингема.

Сумма трансфера может составить 40 миллионов фунтов (46 млн евро).