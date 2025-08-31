 
«Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с Эмилиано Мартинесом

вчера, 17:10

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес близок к переходу из «Астон Виллы» в «Манчестер Юнайтед».

МЮ уже согласовал условия личного контракта с чемпионом мира 2022 года и начал переговоры с клубом из Бирмингема.

Сумма трансфера может составить 40 миллионов фунтов (46 млн евро).

Брулин
Брулин
вчера в 20:47
Эдвин ВДС тоже приходил в этом возрасте, имея успешные выступления в сборной
История может повториться
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 19:24
46 млн за старого вратаря???!!! Спишем на агонию МЮ))
Karkaz
Karkaz
вчера в 18:23, ред.
Неужели нормальный кипер будет у МЮ, лет 5 Мартинес на хорошем уровне поиграет. Осталось игру поправить или тренера поменять на топ вариант.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:12, ред.
Админы!!! Где колонка об очередном провале Сити в АПЛ ? Воскресенье ? ))
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:03
За 33 летнего вратаря 46 млн.... Ничего себе. Думаю Мартинес провалится в МЮ, как и любой другой игрок
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 18:01
40 лимонов 33 года, нет слов одни эмоции.
an7kj3hum9nz
an7kj3hum9nz
вчера в 17:55
Онану обратно в Интер, это не вратарь
lk_483777
lk_483777
вчера в 17:37
Решили шило на мыло поменять?)
3nrf6s9z5t7k
3nrf6s9z5t7k ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 17:21
Проччитал изменения в правилах.

Все победители групп получат вип-статусы на полгода.

Участники утешительной группы имени Заболотного (в ней участвуют ВСЕ, кто не попал в группу Яшина) в последний день месяца разыграют еще один вип.

Извините. Оказывается призов больше нет.
