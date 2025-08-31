«Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с Эмилиано Мартинесом

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес близок к переходу из «Астон Виллы» в «Манчестер Юнайтед».
МЮ уже согласовал условия личного контракта с чемпионом мира 2022 года и начал переговоры с клубом из Бирмингема.
Сумма трансфера может составить 40 миллионов фунтов (46 млн евро).
История может повториться
История может повториться
Все победители групп получат вип-статусы на полгода.
Участники утешительной группы имени Заболотного (в ней участвуют ВСЕ, кто не попал в группу Яшина) в последний день месяца разыграют еще один вип.
Извините. Оказывается призов больше нет.
Все победители групп получат вип-статусы на полгода.
Участники утешительной группы имени Заболотного (в ней участвуют ВСЕ, кто не попал в группу Яшина) в последний день месяца разыграют еще один вип.
Извините. Оказывается призов больше нет.