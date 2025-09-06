Клаудиньо объяснил слова о желании покинуть «Зенит» из-за СВО

1757148130

Экс-игрок «Зенита» заявил, что его слова о желании покинуть петербургский «Зенит» после начала конфликта на Украине были неверно интерпретированы.

«Я был очень удивлен последствиями этого интервью и тем, что хотят провести расследование, — сказал Клаудиньо. — Никогда не говорил ничего плохого о России, напротив, глубоко уважаю и люблю эту страну. Провел там замечательные годы, и у меня остались только хорошие воспоминания о „Зените“ и обо всех людях, с которыми общался, русские всегда очень мне помогали. Я сказал, что, когда началась СВО, беспокоился о своих друзьях на Украине, с которыми провел много лет в Бразилии, но никогда не хотел заниматься политикой, потому что я футболист и не люблю вмешиваться в это. Никогда не критиковал Россию».

«Более того, заявил, что ситуация в футболе ухудшилась из-за того, что нас исключили из европейских турниров, и это, конечно, сказывается на эмоциональном состоянии. Но никогда не хотел покидать „Зенит“ из-за политических проблем. Надеюсь, все прояснится и не возникнет никаких споров. Мой отъезд из России был исключительно профессиональным решением, новой возможностью в карьере», — заключил футболист.