 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Челестини ответил на обвинения Мусаева: «Не надо после матча делать шоу»

вчера, 21:32
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на обвинения наставника «Краснодара» Мурада Мусаева после матча команд в седьмом туре чемпионата России:

Я не аплодировал Кордобе. Это футбол. Кордоба тоже много чего сказал. Не хочется комментировать работу судьи. Мы должны говорить о футболе.

Многое, что происходит на поле, должно там и оставаться. Я не аплодировал Кордобе. Я стоял с согнутыми руками на груди.

Редко, когда кто-то кому-то подаст руку после такого матча. Мне грустно слышать слова Мусаева. Возможно, аплодисменты не являются красивым жестом, но давайте говорить о футболе. Такие вещи случаются. Давайте не вовлекать в футбол споры о том, какая страна Швейцария, какая страна Россия.

Если мы в чём-то были не правы, я извиняюсь перед Кордобой. Но не перед тренером соперника. Не надо после матча делать шоу. Футбол должен оставаться футболом.

После матча я подошёл к Кордобе и сказал ему, что он отличный нападающий. Хотя после своего гола он тоже показывал жесты в мою сторону.

Ранее Мусаев обвинил Челестини в том, что швейцарец провоцировал Джона Кордобу после удаления колумбийца.

Подписывайся в ВК
Все новости
Мусаев обвинил Челестини в хамстве после матча ЦСКА – «Краснодар»
Вчера, 21:21
Клубы интересуются способами избежать матчей с израильскими командами
30 августа
В «Фенербахче» хотели уволить Моуриньо в декабре 2024 года
30 августа
Моуриньо раскритиковал руководство «Фенербахче» перед важнейшим матчем
27 августа
У «Боруссии» конфликт с родителями Беллингема. Токсичные родственники – якорь для футболистов
26 августаRoman Novikov в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии6
В Госдуме могут лишить Клаудиньо российского гражданства
25 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:32
А швейцарец тот ещё тролль....не ниже 64-го уровня...
"После матча я подошёл к Кордобе и сказал ему, что он отличный нападающий."
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 23:32
Жму руку Фабио. Воспитанный, уважающий себя человек.
Не то что нытик Мусаев.((
Red blu
Red blu ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:16
Кричите громче, вас плохо слышно с 6 места.))
Red blu
Red blu
вчера в 23:05
Фабио красава. Уважение.
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:01, ред.
Фабио, я очень горд, что у нас такой тренер..... Очень.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:33
Кто кто, но только не Мусаев может размышлять о морали. Пора ему на землю спускаться. Чкмпионство прошлого сезона - это скорее результат провала Зенита и Семака, чем заслуга Мусаева. В подтрибунном помещении аплодисменты должны поощряться, а не осуждаться. Но Мурад в предгорьях Кавказа к иным нормам привык.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:28
про рисунок игры , нужно показать всем как вскрывать это
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:24
Ты про футбол или мордобой ?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:00
Левое удаление и видна сразу маска Челестини, скоро Спартак Станковича размажет этот набросок
Шуня771
Шуня771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 21:56, ред.
Добрый вечер!

Нам можно допускать...., солидному изданию - нет:

"Настройки сохранены. Вы будете учатсником группы Без призов в следующем месяце при наборе минимум 20 участников указавших данный тип"
(Мне прилетело после "регистрации" в группе без призов. (слово участник)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:50
После драки кулаками не машут))).
Эмоции надо держать при себе.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:44
Эмоции да и только ...
Futurista
Futurista
вчера в 21:38
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 