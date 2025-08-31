Челестини ответил на обвинения Мусаева: «Не надо после матча делать шоу»

Главный тренер ЦСКА ответил на обвинения наставника «Краснодара» после матча команд в седьмом туре чемпионата России:

Я не аплодировал Кордобе. Это футбол. Кордоба тоже много чего сказал. Не хочется комментировать работу судьи. Мы должны говорить о футболе.

Многое, что происходит на поле, должно там и оставаться. Я не аплодировал Кордобе. Я стоял с согнутыми руками на груди.

Редко, когда кто-то кому-то подаст руку после такого матча. Мне грустно слышать слова Мусаева. Возможно, аплодисменты не являются красивым жестом, но давайте говорить о футболе. Такие вещи случаются. Давайте не вовлекать в футбол споры о том, какая страна Швейцария, какая страна Россия.

Если мы в чём-то были не правы, я извиняюсь перед Кордобой. Но не перед тренером соперника. Не надо после матча делать шоу. Футбол должен оставаться футболом.

После матча я подошёл к Кордобе и сказал ему, что он отличный нападающий. Хотя после своего гола он тоже показывал жесты в мою сторону.