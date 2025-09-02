Сафонов отказался комментировать взаимоотношения с Забарным

1756825108

вчера, 17:58

Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России по футболу Матвей Сафонов воздержался от ответа на вопрос журналистов о взаимоотношениях со своим одноклубником, украинским защитником Ильей Забарным.

«Не буду комментировать», — ответил Сафонов на вопрос журналистов о взаимоотношениях с Забарным.

Забарный стал одноклубником Сафонова 12 августа. Позднее портал Paris No Limit сообщил, что футболисты смогли подружиться. Отмечалось, что игроки сидели на соседних местах в самолете по пути в Удине, где ПСЖ проводил матч за Суперкубок УЕФА .

Украинский футболист заявил, что будет выполнять обязательства перед клубом и профессионально взаимодействовать на тренировках с Сафоновым. При этом он заявил, что не поддерживает отношений с россиянами и выступает за продолжение отстранения российских клубов и сборных от футбола.