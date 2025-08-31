Мусаев обвинил Челестини в хамстве после матча ЦСКА – «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев обвинил наставника ЦСКА Фабио Челестини в хамстве после матча команд в седьмом туре чемпионата России:
Что было между мной и Челестини? Удаляют Кордобу. Он идёт в подтрибунку, и я вижу, как весь тренерский штаб ЦСКА аплодирует ему, как бы благодарят за удаление. Зачем?
Если в Швейцарии нормально так себя вести, то в России не очень. Его удалили. Зачем вы его провоцируете? Для меня это открытое хамство. В России так не злорадствуют, не провоцируют. В Швейцарии, повторюсь, возможно, это нормально, но не здесь.
Напомним, что лидеры РПЛ сыграли вничью 1:1. «Краснодар» с 57-й минуты играл вдесятером, поскольку колумбийский нападающий Джон Кордоба получил красную карточку.