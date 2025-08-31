 
Мусаев обвинил Челестини в хамстве после матча ЦСКА – «Краснодар»

вчера, 21:21
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев обвинил наставника ЦСКА Фабио Челестини в хамстве после матча команд в седьмом туре чемпионата России:

Что было между мной и Челестини? Удаляют Кордобу. Он идёт в подтрибунку, и я вижу, как весь тренерский штаб ЦСКА аплодирует ему, как бы благодарят за удаление. Зачем?

Если в Швейцарии нормально так себя вести, то в России не очень. Его удалили. Зачем вы его провоцируете? Для меня это открытое хамство. В России так не злорадствуют, не провоцируют. В Швейцарии, повторюсь, возможно, это нормально, но не здесь.

Напомним, что лидеры РПЛ сыграли вничью 1:1. «Краснодар» с 57-й минуты играл вдесятером, поскольку колумбийский нападающий Джон Кордоба получил красную карточку.

Red blu
Red blu
вчера в 22:57
Тренер ЦСКА Челестини о громком заявлении Мусаева: "Не надо устраивать шоу"
Limonov
Limonov ответ Дед за ЦСКА (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:27, ред.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:55
    армейцы всегда были гнусными и жадными до результата
    Шуня771
    Шуня771
    вчера в 21:43
    Однако быстро Челестини пропитался терпким духом.... - если есть копыто значит надо им бить!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 21:25
    Я уверен, что Мурад Мусаев даже на карте не найдет Швейцарию . А тренерский штаб аплодировал Фабио за игру. В чем провокация. Провокатор Мусаев. Так накрутил Кордобу, что он потерял контроль над собо. Мурад очнись!
