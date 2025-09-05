Суарес извинился за плевок в сотрудника «Сиэтла»

1757054015

сегодня, 09:33

Уругвайский футболист «Интер Майами» принес публичные извинения за плевок в одного из сотрудников клуба «Сиэтл Саундерс» после поражения в финальном матче Кубка лиг. Соответствующе заявление спортсмен опубликован в своем аккаунте в соцсети.

Инцидент произошел 1 сентября. Суарес после игры подошел в техническую зону и плюнул в одного из членов штаба соперника.

«Я хочу поздравить „Сиэтл“ с победой в Кубке лиг, — написал Саурес. — Но, прежде всего, я хотел бы извиниться за свое поведение после матча. Это был момент огромного напряжения и разочарования. Сразу после окончания игры произошло то, чего не должно было случиться, но это не оправдывает моей реакции. Я был не прав и искренне сожалею об этом. Это не тот образ, который я хочу создавать ни для своей семьи, страдающей из-за моих ошибок, ни для своего, не заслуживающего того, чтобы подобное повлияло на него. Мне плохо из-за произошедшего, поэтому я не хотел упускать возможность признать свою ошибку и извиниться за нее перед всеми, кого я расстроил».

Встреча в Кубке лиг завершилась со счетом 3:0 в пользу «Сиэтла». «Интер Майами» победил в турнире в 2023 году.