Кордоба готов покинуть «Краснодар» после удаления в матче против ЦСКА

Нападающий «Краснодар» заявил, что удаление в матче против ЦСКА может заставить его сменить клуб и чемпионат:

Могу ли я покинуть «Краснодар»? После таких инцидентов мне хочется это сделать. За эти четыре года произошло все, что только могло быть. Я люблю Краснодар, клуб, но так продолжаться не должно.

Как только судья увидел, что это был я, он сразу достал карточку. После таких инцидентов есть огромное желание покинуть этот чемпионат. Сегодняшнее решение судьи может повлиять на мое будущее.