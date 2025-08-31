 
Кордоба готов покинуть «Краснодар» после удаления в матче против ЦСКА

вчера, 23:22
Нападающий «Краснодар» Джон Кордоба заявил, что удаление в матче против ЦСКА может заставить его сменить клуб и чемпионат:

Могу ли я покинуть «Краснодар»? После таких инцидентов мне хочется это сделать. За эти четыре года произошло все, что только могло быть. Я люблю Краснодар, клуб, но так продолжаться не должно.

Как только судья увидел, что это был я, он сразу достал карточку. После таких инцидентов есть огромное желание покинуть этот чемпионат. Сегодняшнее решение судьи может повлиять на мое будущее.

Кордоба был удален на 57-й минуте после того, как шипами бутсы зацепил руку игрока ЦСКА Мойзеса.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:18
Красной карточки Кордоба, конечно, не заслужил - там близко не было того, что изображал игрок ЦСКА. Вообще, арбитр утратил контроль над игроками, которые вели себя очень плохо - чего только стоит бегающий Акинфеев с безумными глазами. Подобный эпизод уже был в карьере Игоря, всё произошло в матче молодёжных сборных России и Дании , если мне не изменяет память , в 2006 году. Тогда Акинфеева, уже вратаря главной команды страны, попросили сыграть за молодёжку. Что из этого получилось? Всё есть в Интернете - Акинфееву точно нечем гордиться. Я думаю, КДК стоит разобраться и с нарушением Кордобы, и со всем остальным. А Кордоба? Вот, к чему приводит всепрощение. Зря он высказался насчёт ухода...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:23
Как дитё малое....карточку ему показали....
Психовать надо меньше....Мойзес то при чём??...
Ну не фартануло Мойзесу....работа у него такая...профессия так сказать...разрушать...отнимать...цеплять...мешать...вредничать короче...
И что теперь....злиться что ли ???
Да поржал над ним да и побежел себе дальше....без карточки....
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 00:10
Думаю что это только предлог. Кордоба давно рвется уйти из Краснодара. Вот и нашел очередной повод.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:04, ред.
Конечно журналюги ещё те провокаторы((( Выводить игрока на такой разговор после матча и удаления низко и подло ((( Надеюсь это эмоции!
Николай 1
Николай 1
вчера в 23:50
Только твоё решение может повлиять на твоё будущее, а больше ничьё.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 23:30
Надеюсь, он просто сгорел и успокоится завтра
