Кордоба готов покинуть «Краснодар» после удаления в матче против ЦСКА

Нападающий «Краснодар» Джон Кордоба заявил, что удаление в матче против ЦСКА может заставить его сменить клуб и чемпионат:
Могу ли я покинуть «Краснодар»? После таких инцидентов мне хочется это сделать. За эти четыре года произошло все, что только могло быть. Я люблю Краснодар, клуб, но так продолжаться не должно.
Как только судья увидел, что это был я, он сразу достал карточку. После таких инцидентов есть огромное желание покинуть этот чемпионат. Сегодняшнее решение судьи может повлиять на мое будущее.
Кордоба был удален на 57-й минуте после того, как шипами бутсы зацепил руку игрока ЦСКА Мойзеса.
Психовать надо меньше....Мойзес то при чём??...
Ну не фартануло Мойзесу....работа у него такая...профессия так сказать...разрушать...отнимать...цеплять...мешать...вредничать короче...
И что теперь....злиться что ли ???
Да поржал над ним да и побежел себе дальше....без карточки....
