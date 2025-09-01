Луис Суарес плюнул в соперника после поражения в финале

1756710200

вчера, 10:03

Уругвайский футболист «Интер Майами» Луис Суарес плюнул в одного из сотрудников клуба «Сиэтл Саундерс» после поражения в финальном матче Кубка лиг. Соответствующее видео опубликовал телеканал Fox Sports.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Сиэтл Саундерс». Суарес после игры подошел в техническую зону и плюнул в одного из членов штаба соперника.

Суаресу 38 лет, он выступает за «Интер Майами» с 2024 года. Ранее форвард играл за уругвайский «Насьональ», бразильский «Гремио», испанские «Барселону» и «Атлетико», английский «Ливерпуль», нидерландские «Аякс» и «Гронинген». Он является чемпионом Нидерландов, пятикратным чемпионом Испании, четырежды нападающий выигрывал кубок страны, по разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

За сборную Уругвая Суарес провел 143 матча, что является вторым показателем в истории национальной команды (больше всех матчей на счету Диего Година — 161). Суарес забил 69 голов и отдал 39 результативных передач за сборную. В 2011 году в составе команды Уругвая он стал победителем Кубка Америки.