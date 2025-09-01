 
Луис Суарес плюнул в соперника после поражения в финале

вчера, 10:03

Уругвайский футболист «Интер Майами» Луис Суарес плюнул в одного из сотрудников клуба «Сиэтл Саундерс» после поражения в финальном матче Кубка лиг. Соответствующее видео опубликовал телеканал Fox Sports.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Сиэтл Саундерс». Суарес после игры подошел в техническую зону и плюнул в одного из членов штаба соперника.

Суаресу 38 лет, он выступает за «Интер Майами» с 2024 года. Ранее форвард играл за уругвайский «Насьональ», бразильский «Гремио», испанские «Барселону» и «Атлетико», английский «Ливерпуль», нидерландские «Аякс» и «Гронинген». Он является чемпионом Нидерландов, пятикратным чемпионом Испании, четырежды нападающий выигрывал кубок страны, по разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

За сборную Уругвая Суарес провел 143 матча, что является вторым показателем в истории национальной команды (больше всех матчей на счету Диего Година — 161). Суарес забил 69 голов и отдал 39 результативных передач за сборную. В 2011 году в составе команды Уругвая он стал победителем Кубка Америки.

Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 09:24
не откусил ничего и на том спасибо
Nenash
Nenash ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 23:26
Именно.. 😄
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ jRest (раскрыть)
вчера в 23:25, ред.
Зато его мозг становится крепче, - дубеет будь здоров!
Agamaga005
Agamaga005 ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 17:52
Двойные стандарты!))
Lobo77
Lobo77
вчера в 16:22
Теперь он плюющая кобра.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 15:22
А если бы укусил, то мог бы заразить чем - нибудь?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:39
А должен был плюнуть в того кто поставил Месси в состав
rdbt85awy9ck
rdbt85awy9ck
вчера в 12:39
Как нападающий отличный,но немного нервный
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 11:24
Так про него давно говорили , что он ненормальный
112910415
112910415
вчера в 11:16
интересно, что он скажет ?
jRest
jRest
вчера в 11:14
Года идут, зубы крепче не становятся, перешёл на лайт версию. 😁
Nenash
Nenash ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 11:04
Самое интересное, что некоторые после этого отказываются вызывать "подтиральщику" скорую помощь, плевать на него или одевать на него наручники в виде "намордника".. 🤭🤣
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:59
Стареет вампир))) раньше кусал и пил кровь вратарей...теперь чё то повадки верблюда взял
Agamaga005
Agamaga005 ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 10:56
😂С шарфом прямо в точку!
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 10:55
Поведение отвратительное у Суареса на поле, прям как Пепе, друг Криша в худшии годы.
Зачем под конец карьеры усугубить итак не лучшую репутацию?
апее ерп
апее ерп
вчера в 10:46
патагонский дикарь
Nenash
Nenash
вчера в 10:46
Провокации бывают разные. Кто-то плюется после этого. Кто-то шарфами подтирается. 🤭
valeron4321
valeron4321
вчера в 10:45
Новость неполная, так как нет данных о поведении "члена штаба соперника".
Но в любом случае, когда плюют на тебя - плохо тебе.
Когда ты плюешь - тебе хорошо...
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:38
Суарес совсем страх потерял , да он просто ненормальный. Когда он кусался, я предлагал сделать для него специальный намордник, чтобы уругваец в нём играл. Поддержки я не встретил - обошлись дисквалификацией и приглашением психолога. Теперь он стал плеваться. Неужели там не нашлось человека, который дал бы ему по морде - безотказное средство. А ведь Луис плюнул в человека, находясь в Америке. Хоть бы закрыли его на пару дней. Интересно, чем закончится? Или даже не начнётся?
AKH
AKH
вчера в 10:36
То же быдло как эмельяно мартинес и матерацци.. Таких исправит лишь могила..
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:33
По нему уже давно всё понятно. Больной на голову «человек».
bhbuyjpcg878
bhbuyjpcg878
вчера в 10:32
Всем добрых прогнозов, особенно в группе без призов!!!. С днём знаний в футболе!
Ron09
Ron09
вчера в 10:22, ред.
А что, зубов вообще нет чтобы укусить?
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 10:10, ред.
Ну плюнул и плюнул, что, естественно, его не красит. Но зачем следом указывать всю его биографию?!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 3nrf6s9z5t7k (раскрыть)
вчера в 10:09
Доброе утро.

Вы можете получить приз (VIP-статус уже получили), но если укажите данные куда отправлять его, пока в поле для призёров у Вас ничего нет.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 10:09
Как был животным, так им и остался. Один из самых мерзких футболистов в истории. И совсем не удивлен, что он друг тихушника Месси.
Один из самых ярких симулянтов , что я видел за всю историю футбола, изображал всякий раз адские муки при падениях в штрафной площади. Несколько раз я даже к телефону тянулся, чтоб скорую помощь ему вызвать. Тьфу на него самого.
