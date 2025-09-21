Московское «Динамо» обыграло «Оренбург» в матче РПЛ

1758452384

вчера, 13:59

Московский футбольный клуб «Динамо» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 3:1 в матче 9-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла в Оренбурге.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Эль-Мехди Маухуб (57-я минута), Максим Осипенко (85, с пенальти) и Ульви Бабаев (90+7). У проигравших отличился Максим Савельев (90+9).

«Динамо» одержало первую гостевую победу в чемпионате. Команда набрала 12 очков в 9 играх и занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ . «Оренбург» располагается на 13-й строчке, набрав 7 очков в 9 играх.

В следующем матче 26 сентября «Динамо» встретится в гостях с самарскими «Крыльями Советов», «Оренбург» сыграет на выезде с петербургским «Зенитом» 27 сентября.