  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Московское «Динамо» обыграло «Оренбург» в матче РПЛ

вчера, 13:59
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Московский футбольный клуб «Динамо» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 3:1 в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Оренбурге.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Эль-Мехди Маухуб (57-я минута), Максим Осипенко (85, с пенальти) и Ульви Бабаев (90+7). У проигравших отличился Максим Савельев (90+9).

«Динамо» одержало первую гостевую победу в чемпионате. Команда набрала 12 очков в 9 играх и занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» располагается на 13-й строчке, набрав 7 очков в 9 играх.

В следующем матче 26 сентября «Динамо» встретится в гостях с самарскими «Крыльями Советов», «Оренбург» сыграет на выезде с петербургским «Зенитом» 27 сентября.

Подписывайся в ВК
Все новости
Месси сделал дубль и отдал голевой пас в победном матче «Интер Майами»
Вчера, 10:16
Роналду сделал дубль за «Аль-Наср» и теперь имеет 945 голов за карьеру
20 сентября
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в матче АПЛ
20 сентября
«Локомотив» в пятый раз подряд сыграл вничью в матче РПЛ
20 сентября
«Верона» и «Ювентус» поделили очки
20 сентября
«Реал» выиграл у «Эспаньола»
20 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Lobo77
Lobo77
сегодня в 03:41, ред.
Лучше б осудили как Морячек в физиономию толкнул оренбуржца. Зло конечно.
Намеренно.
Но слабенько для пенальти. Хотя если изощряться то можно и поставить.
Lobo77
Lobo77
сегодня в 03:37, ред.
Скучно и осторожно. И с привозом.
Пенальти чистейший, молодец судья. Оребуржец наскочил сзади по неосторожности внутренней частью бедра на ногу Сергеева, задел - подправил вниз, "приземлил" ее так что Сергеев ей вскопал поле аж крошка полетела и махнул соответственно по мячу киксом.
О чем тут вообще спорить если внимательно посмотреть.
112910415
112910415
вчера в 16:34
Ну хоть как-то
Михаил Шацк
Михаил Шацк
вчера в 16:33
СораДников с победой! Но надо признать игры, как не было так и нет. Ошибка, спорный пенальти - это не уверенная победа, а скорее удача. Зайнудтинову наверное надо в церковь сходить, естественно сначало помять вероисповедание - это просто уму не постижимо и не простительно... Молодежь понравилась, жаль что времени им мало даёт Валера.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:57
Болел Динамо с Победой! Потихоньку Динамо набирает очки! А вот судя по коментам игру еще надо налаживать!
svugku3js5un
svugku3js5un
вчера в 15:43
Был уверен, что Динамо победит
holms918
holms918
вчера в 15:11
Здравствуйте! Скажите, матч Слуцк-БАТЭ ещё не сыгран? Эта ставка у меня висит уже вторую неделю.
Dinamo
Dinamo
вчера в 14:45
Скукотища смертная при абсолютной равной неигре, но 3 очка есть 3 очка. Про пенальти лучше промолчать.

СораДников с побеДой! Верим дальше :)
Capral
Capral
вчера в 14:37
Хочу кое-кому ответить, кто кому глянулся. Ну так вот, исключительно благодаря Карпину заиграл Марик. А вот у пузатого чеха, Маричаль- или привозил, или вообще в основу не попадал.
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:35
пенальти не нравится? А вчера, пенальти в ворота Нижнего больше понравился?
Ев17
Ев17 ответ smiliel (раскрыть)
вчера в 14:35
Маричаль на голову выше и Зайнутдинова, и Осипенко, наверное Валере не глянулся лично
Ев17
Ев17
вчера в 14:34
Зайнутдинов стабильно привозит голы, взяли чемодан без ручки, а Карпину нравится ...
shlomo
shlomo
вчера в 14:27
Ну ято...футболисты динамо одержали сегодня победу, но получилась она неоднозначной.... первый свой гол команда Карпина забила после нелепой ошибки обороны Оренбурга, а потом гости реализовали спорный пенальти. Уже в компенсированное время команда Валерия сделала счёт крупным, однако тут же сама грубо ошиблась в обороне, позволив сопернику забить гол престижа. В целом же эта была равная игра, но повезло сегодня больше Динамо".... на счету столичного клуба теперь 12 очков, а у Оренбург осталось 7 баллов.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:22
Болельщиков "Динамо" с победой, но получилась она неоднозначной. Первый тайм скукотища полная со стороны обеих клубов. Во втором хоть и забили соперники четыре гола, но два после грубых ошибок игроков обороны обеих команд. Пенальти тоже дал много пищи для споров как сторонников бело-синих, так и их оппонентов. Пожалуй только гол Бабаева можно отнести к заслуженно трудовым. В целом же эта была равная игра, но повезло сегодня больше "Динамо". Оренбургу не опускать руки и удачи, а москвичам продолжать улучшать игру и стабилизировать состав, который пока далёк от оптимального.
Болейте за своих, а не против чужих!
smiliel
smiliel
вчера в 14:21, ред.
Всех с победой, хоть и вымученной.
Мне вот интересно. Сколько ещё игр мы будем "забивать" за обе команды?
И ещё. Зачем Динамо футболист, Зайнутдинов, который уже во втором матче делает глупейшие ошибки, после которых нам забивают голы? Он не центральный защитник, так зачем его там использовать? Есть Маричаль, который сейчас хорошо играет в центре. С Осипенко понятно, любимец Карпина! А Зайнутдинова зачем надо переквалифицировать?
Capral
Capral
вчера в 14:18
В 1-м тайме лучше был Оренбург, более осмысленная игра с тренерским подтекстом. Во 2-м, лучше Динамо, появились хотябы намётки на созидательную игру, но только фрагментами. Радует Осипенко. Возможно, Валера пристроит его по образцу Ростова. По-прежнему Динамо играет без атаки, даже, несмотря на гол Маухуба. Сергеев только стоит и набирает лишний вес, вместо того, чтобы курсировать и уводить соперника...

Не хватало Макарова. Да, он больше фон, который путает неприятеля своими постоянными перемещениями, но при этом, партнерам легче открываться и обострять. В целом, игры у Динамо нет. Статичный футбол, стоя на месте не впечатляет. Посмотрим, на сколько затянется карпинская перестройка. Понравился Бабаев. По манере игры напоминает мне нашего замечательного нападающего-70х М.Д.Гершковича, а гол забитый сегодня- очень мастерский!

Пока, радует только то, что взяли три очка- со скрипом, натужно и не без валидола. Нo, худо бедно- двигаемся вперед... Всех, кто верит в Карпина и имеет терпение ждать, самых объективных и преданных Динамо болельщиков- с побеДой, пусть, даже, не с самой показательной!!!!!!!
nubom
nubom
вчера в 14:12
Регби с нетрезвым судейством...
Инсаров
Инсаров
вчера в 14:09
Судья минут десять смотрел мультик "Чип и Дейл спешат на помощь". И помощь динамовцем пришла!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:07
Динамо с победой.
Хоть и забили 4 мяча на двоих, но в целом скучноватая игра получилась. Долгий вар, дурацкий первый гол, да и последний на ровном месте, низкие скорости, унылый комментатор....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 