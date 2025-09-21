Московское «Динамо» обыграло «Оренбург» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб «Динамо» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 3:1 в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Оренбурге.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Эль-Мехди Маухуб (57-я минута), Максим Осипенко (85, с пенальти) и Ульви Бабаев (90+7). У проигравших отличился Максим Савельев (90+9).
«Динамо» одержало первую гостевую победу в чемпионате. Команда набрала 12 очков в 9 играх и занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» располагается на 13-й строчке, набрав 7 очков в 9 играх.
В следующем матче 26 сентября «Динамо» встретится в гостях с самарскими «Крыльями Советов», «Оренбург» сыграет на выезде с петербургским «Зенитом» 27 сентября.
Не хватало Макарова. Да, он больше фон, который путает неприятеля своими постоянными перемещениями, но при этом, партнерам легче открываться и обострять. В целом, игры у Динамо нет. Статичный футбол, стоя на месте не впечатляет. Посмотрим, на сколько затянется карпинская перестройка. Понравился Бабаев. По манере игры напоминает мне нашего замечательного нападающего-70х М.Д.Гершковича, а гол забитый сегодня- очень мастерский!
Пока, радует только то, что взяли три очка- со скрипом, натужно и не без валидола. Нo, худо бедно- двигаемся вперед... Всех, кто верит в Карпина и имеет терпение ждать, самых объективных и преданных Динамо болельщиков- с побеДой, пусть, даже, не с самой показательной!!!!!!!
Не хватало Макарова. Да, он больше фон, который путает неприятеля своими постоянными перемещениями, но при этом, партнерам легче открываться и обострять. В целом, игры у Динамо нет. Статичный футбол, стоя на месте не впечатляет. Посмотрим, на сколько затянется карпинская перестройка. Понравился Бабаев. По манере игры напоминает мне нашего замечательного нападающего-70х М.Д.Гершковича, а гол забитый сегодня- очень мастерский!
Пока, радует только то, что взяли три очка- со скрипом, натужно и не без валидола. Нo, худо бедно- двигаемся вперед... Всех, кто верит в Карпина и имеет терпение ждать, самых объективных и преданных Динамо болельщиков- с побеДой, пусть, даже, не с самой показательной!!!!!!!
Мне вот интересно. Сколько ещё игр мы будем "забивать" за обе команды?
И ещё. Зачем Динамо футболист, Зайнутдинов, который уже во втором матче делает глупейшие ошибки, после которых нам забивают голы? Он не центральный защитник, так зачем его там использовать? Есть Маричаль, который сейчас хорошо играет в центре. С Осипенко понятно, любимец Карпина! А Зайнутдинова зачем надо переквалифицировать?
Мне вот интересно. Сколько ещё игр мы будем "забивать" за обе команды?
И ещё. Зачем Динамо футболист, Зайнутдинов, который уже во втором матче делает глупейшие ошибки, после которых нам забивают голы? Он не центральный защитник, так зачем его там использовать? Есть Маричаль, который сейчас хорошо играет в центре. С Осипенко понятно, любимец Карпина! А Зайнутдинова зачем надо переквалифицировать?
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!