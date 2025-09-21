Месси сделал дубль и отдал голевой пас в победном матче «Интер Майами»

1758439012

вчера, 10:16

Форвард «Интер Майами» оформил 2+1 в матче МЛС против «Ди Си Юнайтед».

Усилия аргентинца помогли его команде одержать победу 3:2.

«Интер» имеет 52 очка после 28 игр и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции, отставая от лидера на 8 очков.