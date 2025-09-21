Месси сделал дубль и отдал голевой пас в победном матче «Интер Майами»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси оформил 2+1 в матче МЛС против «Ди Си Юнайтед».
Усилия аргентинца помогли его команде одержать победу 3:2.
«Интер» имеет 52 очка после 28 игр и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции, отставая от лидера на 8 очков.
Сдаётся мне, Любезный, ты матч то толком не смотрел. Смотри футбол, а не смайлики раздавай.
Сдаётся мне, Любезный, ты матч то толком не смотрел. Смотри футбол, а не смайлики раздавай.
Португал вчера в клубе оформил дубль, а Месси сегодня так же в клубе ответил дублем + ассист, тем самым передал ему привет. ))
И какой смысл сравнивать голы сборке и клубу?
Португал вчера в клубе оформил дубль, а Месси сегодня так же в клубе ответил дублем + ассист, тем самым передал ему привет. ))
И какой смысл сравнивать голы сборке и клубу?
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
Месси бесспорно гений, каких футбол не видел, но каков он будет на поле в 40 лет, ещё большой вопрос. Если вообще он там будет !
Месси бесспорно гений, каких футбол не видел, но каков он будет на поле в 40 лет, ещё большой вопрос. Если вообще он там будет !
Справедливости ради, стоило бы уточнить, что у Майами 3 игры в запасе по сравнению с лидером. А так, Месси передал отличный привет пустынному португалу. ))
Справедливости ради, стоило бы уточнить, что у Майами 3 игры в запасе по сравнению с лидером. А так, Месси передал отличный привет пустынному португалу. ))