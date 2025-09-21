  • Поиск
Месси сделал дубль и отдал голевой пас в победном матче «Интер Майами»

вчера, 10:16
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами3 : 2Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮнайтедВашингтон Ди Си ЮнайтедМатч завершен

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси оформил 2+1 в матче МЛС против «Ди Си Юнайтед».

Усилия аргентинца помогли его команде одержать победу 3:2.

«Интер» имеет 52 очка после 28 игр и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции, отставая от лидера на 8 очков.

112910415
112910415
вчера в 16:36
Силён, однако!
амурец
амурец ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 14:48
Да с чего в полупроффесиональной то? Эта лига любительская
амурец
амурец
вчера в 14:46, ред.
Когда были разгромы даже в МЛС об этом молчали, а тут пиар продукт отличился в кое то веки в любительской лиге, так теперь трубят об этом
Брулин
Брулин
вчера в 13:00
Величайший голеадор и плеймейкер в одно лице. Или просто лучший в истории. Не надейся, Криш, по-другому не будет. Никогда..☝️😄
Nenash
Nenash ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:58
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Nenash (раскрыть)
    вчера в 12:42, ред.
      Nenash
      Nenash ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 12:29
        Romeo 777
        Romeo 777
        вчера в 12:23
        Всё ближе и ближе к очередному подарку в виде золотого мяча 😁 Хороший уровень показывает в полупрофессиональной лиге «соккера»!))
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ galem72 (раскрыть)
        вчера в 12:03, ред.
        Какой смысл ? Тебе про возраст писали, не ? Пусть в 40 лет привет передает хоть в сборке, хоть в клубе. А мы поддержим.)))
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        вчера в 11:56, ред.
          ПЕТЛЯ
          ПЕТЛЯ ответ Nenash (раскрыть)
          вчера в 11:55, ред.
          Он с Марокко не играл. Вышел в заключительной трети матча, когда как раз таки " те " партнёры свои штанишки Уже приспустили... 😜
          Nenash
          Nenash ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
          вчера в 11:51
          А чё он Марокко и Грузии на ЧМ и ЧЕ "не положил"?.. Видать, партнёры "не те" были.. 🤭🤣
          galem72
          galem72 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
          вчера в 11:37
          Так и Месси две недели назад отгрузил Венесуэле парочку шаров, а между этими сборками разница всего 20 баллов в рейтинге ФИФА.
          Португал вчера в клубе оформил дубль, а Месси сегодня так же в клубе ответил дублем + ассист, тем самым передал ему привет. ))
          И какой смысл сравнивать голы сборке и клубу?
          Vilar
          Vilar
          вчера в 11:33
          Месси продолжает блистать, правда чемпионат не топ, но бабки топ-топ)).
          stanichnik
          stanichnik
          вчера в 11:25
          Вчера Роналду отличился дублем, сегодня Месси ответил тем же, не теряют мастерство ветераны! Ещё фору могут дать молодым.))
          Болейте за своих, а не против чужих!
          ПЕТЛЯ
          ПЕТЛЯ ответ galem72 (раскрыть)
          вчера в 11:15, ред.
          Какой привет он там передал ? Португал на 5-м десятке венграм дубль положил. А венгры - это тебе не пацаны для битья из МЛС.

          Месси бесспорно гений, каких футбол не видел, но каков он будет на поле в 40 лет, ещё большой вопрос. Если вообще он там будет !
          Nenash
          Nenash
          вчера в 10:42, ред.
          Ассист имени Месси.. Но и голы хороши.. 👍
          galem72
          galem72
          вчера в 10:37
          "...занимает 5-е место в таблице, отставая от лидера на 8 очков..."

          Справедливости ради, стоило бы уточнить, что у Майами 3 игры в запасе по сравнению с лидером. А так, Месси передал отличный привет пустынному португалу. ))
          пират Елизаветы
          пират Елизаветы
          вчера в 10:25
          Если без травм пройдет в плей офф, то хорошие шансы на победу в МЛС)))а там скоро и ЧМ 2026
