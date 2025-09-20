  • Поиск
«Реал» выиграл у «Эспаньола»

20 сентября 2025, 19:45
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

«Реал» победил «Эспаньол» со счетом 2:0 в матче 5-го тура Ла Лиги.

Голы за мадридцев забили Эдер Милитао (22-я минута) и Килиан Мбаппе (47-я).

«Реал» выиграл все пять стартовых матчей и лидирует в таблице. «Эспаньол» с 10 очками идет 3-м.

jRest
jRest
вчера в 05:25
Хотел посмотреть качественный футбол, но когда в начале игры судья никак не отреагировал на попадание мяча в руку игроку Реала, то выключил. Судя по удару шипами в лицо - не зря.

Ровно тот случай, когда судья может испортить всё удовольствие от просмотра игры. Реал и так силён, зачем ему помогать, да ещё так нагло-вызывающе? То ли футбол развивается намного быстрее судей, то ли последние делают это специально по какой-то причине.

Хотел получить удовольствие от красивого футбола, а получил омерзение в послевкусии от испорченных надежд.
амурец
амурец
вчера в 04:32
Реал с победой
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 02:48
Реал делает своё дело не торопясь... И лишних сил не потратил. Пятый тур – полёт нормальный!!!
112910415
112910415
20 сентября в 21:29
Пока всё штатно
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
20 сентября в 21:29, ред.
Давно известно, чтобы стать чемпионом, нужно меньше терять очки с аутсайдерами и середняками. Даже если Реал проиграет 2 классико, но заберёт остальное, то может стать чемпионом. В ЛЧ это конечно не прокатит, но мы пока об Ла Лиге.
В общем будем и с топами смотреть как Реал сыграет.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
20 сентября в 21:22
Барса без Ямаля не впечатляет.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
20 сентября в 21:21
Да, особенно надо опасаться Кайрата...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
20 сентября в 21:16
в прошлом сезоне именно с такими соперниками Реал терял очки.
с Эспаньолом было поражение.
сейчас ко всеми просто работают на результат.
сегодня с ротацией и малой кровью победу добыли.
скоро будут и Атлетико и Барса..и Кайрат ))
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
20 сентября в 21:13, ред.
С кем? До сих пор не было ни одно серьезного соперника у Реала. Но даже скромный Олимпик показал множество проблемных мест Реала, и не без вопросов Реал прошел французов... Пока, в игре Мадрида всё решают индивидуальности, командной тренерской игры, пока не видно. А вот, что я вижу- это тот же убогий прессинг из Байера, когда всей командой, Реал бегает за одним игроком соперника...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
20 сентября в 21:10
игрок Реала Мастантуоно вошел в историю футбола.
он первый игрок, которому не дали КК за удар шипами в лицо сопернику.
shlomo
shlomo
20 сентября в 20:47
Ну что, второй гол в этом матче значил очень многое.....он был быстро забит во втором тайме, после чего уже стало понятно, что Эспаньолу спастись поможет только чудо, но у него сегодня был выходной.....легкая победа "сливочных" и первое поражение Эспаньола.
Karkaz
Karkaz
20 сентября в 20:46
Вот так вот Реал с Алонсо, не ярко, не броско, но стабильно набирает 100% очков.
Football Today
Football Today
20 сентября в 20:38
Неожиданно Реал побеждает без пенальти.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 сентября в 19:48
Неожиданно, что Эспаньол тоже в лидерах...
