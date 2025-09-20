«Реал» выиграл у «Эспаньола»

«Реал» победил «Эспаньол» со счетом 2:0 в матче 5-го тура Ла Лиги.
Голы за мадридцев забили Эдер Милитао (22-я минута) и Килиан Мбаппе (47-я).
«Реал» выиграл все пять стартовых матчей и лидирует в таблице. «Эспаньол» с 10 очками идет 3-м.
«Реал» победил «Эспаньол» со счетом 2:0 в матче 5-го тура Ла Лиги.
Голы за мадридцев забили Эдер Милитао (22-я минута) и Килиан Мбаппе (47-я).
«Реал» выиграл все пять стартовых матчей и лидирует в таблице. «Эспаньол» с 10 очками идет 3-м.
В общем будем и с топами смотреть как Реал сыграет.
В общем будем и с топами смотреть как Реал сыграет.