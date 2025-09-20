«Локомотив» в пятый раз подряд сыграл вничью в матче РПЛ

1758392954

20 сентября 2025, 21:29

Футболисты махачкалинского «Динамо» и московского «Локомотива» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче девятого тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

Счет на 55-й минуте открыл полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев, который спустя 10 минут получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 5-й добавленной ко второму тайму минуте отличился игрок махачкалинской команды Миро.

«Локомотив» в пятый раз подряд сыграл вничью в чемпионате России. В последний раз железнодорожники побеждали в РПЛ 9 августа в игре с московским «Спартаком» (4:2). При этом команда по-прежнему не проигрывает в текущем сезоне РПЛ , одержав четыре победы и пять раз сыграв вничью.