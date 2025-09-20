«Локомотив» в пятый раз подряд сыграл вничью в матче РПЛ

Футболисты махачкалинского «Динамо» и московского «Локомотива» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Счет на 55-й минуте открыл полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев, который спустя 10 минут получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 5-й добавленной ко второму тайму минуте отличился игрок махачкалинской команды Миро.
«Локомотив» в пятый раз подряд сыграл вничью в чемпионате России. В последний раз железнодорожники побеждали в РПЛ 9 августа в игре с московским «Спартаком» (4:2). При этом команда по-прежнему не проигрывает в текущем сезоне РПЛ, одержав четыре победы и пять раз сыграв вничью.
«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, у команды 9 очков. «Локомотив» располагается на 2-й позиции, на счету клуба 17 очков. В следующем туре «Динамо» 28 сентября дома сыграет с «Сочи», днем ранее «Локомотив» примет казанский «Рубин».
Только концовка удалась, и то был НЕ ФУТБОЛ команд мастеров, а игра на первенство района.
Это Локомотив, имея в составе достаточно квалифицированных и высокооплачиваемых футболёров, ТАК "играет"???
Грустно.
Только концовка удалась, и то был НЕ ФУТБОЛ команд мастеров, а игра на первенство района.
Это Локомотив, имея в составе достаточно квалифицированных и высокооплачиваемых футболёров, ТАК "играет"???
Грустно.