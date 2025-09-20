  • Поиск
«Локомотив» в пятый раз подряд сыграл вничью в матче РПЛ

20 сентября 2025, 21:29
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Футболисты махачкалинского «Динамо» и московского «Локомотива» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счет на 55-й минуте открыл полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев, который спустя 10 минут получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 5-й добавленной ко второму тайму минуте отличился игрок махачкалинской команды Миро.

«Локомотив» в пятый раз подряд сыграл вничью в чемпионате России. В последний раз железнодорожники побеждали в РПЛ 9 августа в игре с московским «Спартаком» (4:2). При этом команда по-прежнему не проигрывает в текущем сезоне РПЛ, одержав четыре победы и пять раз сыграв вничью.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, у команды 9 очков. «Локомотив» располагается на 2-й позиции, на счету клуба 17 очков. В следующем туре «Динамо» 28 сентября дома сыграет с «Сочи», днем ранее «Локомотив» примет казанский «Рубин».

Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Кокосик (раскрыть)
вчера в 09:29
Зелимхану - премию, бонус, памятник при жизни!
Никакого понимания о трудовой дисциплине!
"Дикая дивизия"😠
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 08:48
"Стабильность - признак мастерства" (с) Народная мудрость
NYJ
NYJ ответ rahmiddin (раскрыть)
вчера в 08:13
Игру он точно не испортил, у нас ее нет, а вот результат мог быть иной
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 06:27
Тихий ужас.
Кошмар на дрезине.
Мы разучились играть в футбол.
Наш паровоз на дно летит.
амурец
амурец
вчера в 04:34
да уж
dynkel
dynkel
вчера в 00:32
Такой футбол показывать по тв нельзя
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
20 сентября в 23:28
Лучше бы я пошел посмотрел, как играют мальчишки во дворе - там хоть что-то похоже на футбол, а не вот это…
anzhi1
anzhi1 ответ Gorasul (раскрыть)
20 сентября в 23:27
Зря вырубили телек, хороший фильм шел во время матча
anzhi1
anzhi1
20 сентября в 23:25
Да уж,ну и матч
Gorasul
Gorasul
20 сентября в 23:16
Минут 5 посмотрел. это не футбол и не регби. это просто какой-то ужас или сатанизм чтоль, перекрестился, и вырубил телик
fbvmhme77px8
fbvmhme77px8
20 сентября в 23:10
Зато какое начало...
Futurista
Futurista
20 сентября в 22:57
Муравьед
Муравьед
20 сентября в 22:53
Судья отменил пенальти в ворота Локомотива, но Динамовцы с этим не согласились и забили со штрафного.
Futurista
Futurista
20 сентября в 22:49
Припарковали паровоз на 95-й минуте в махачкалинское депо)...
Кокосик
Кокосик
20 сентября в 22:39
Такой гол пропустить, это п....ц товарищи. 6 игроков Локо в своей штрафной+вратарской и ничего не сделали. Динамовцы в этом плане молодцы,выжали максимум из момента! Бакаеву бы руки скотчем сматывать перед игрой
CCCP1922
CCCP1922
20 сентября в 22:31, ред.
Я возмутился, когда судья отменил пенальти в ворота Локомотива. Сбило с толку то, что падая, игрок Динамо ковырнул газон правой ногой и вырвал кусок покрытия, след остался в штрафной площадке. Я внимательно, несколько минут просматривал момент нарушения с замедлением и стопами. В результате пришёл к выводу, что судьи ВАР правильно отменили пенальти. Левой ногой динамовец находился за пределами штрафной площади, именно по этой ноге его ударил Батраков. В тот момент он тоже был за пределами штрафной. А в динамике всё выглядело так убедительно. Хорошо, что пенальти отменили, потом много разных разговоров было бы. А так, гол хозяева забили по правилам.
rahmiddin
rahmiddin
20 сентября в 22:29
Судя испортил игру
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
20 сентября в 22:26
Супер, Артём, супер!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ derrik2000 (раскрыть)
20 сентября в 22:16
Тем более, что за Локо играет футболист дороже Месси...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Александр Апалько (раскрыть)
20 сентября в 22:14
Да ладно...Локо с такой игрой в пятерке бы удержаться.
Сп62
Сп62 ответ Марат Алиев 3 (раскрыть)
20 сентября в 22:11
Не семь минут, а девять.
Марат Алиев 3
Марат Алиев 3 ответ Александр Апалько (раскрыть)
20 сентября в 22:06
Локо при счете0-1 тянул время и Батраков и Годяев валялись по 10 мин поэтому судья добавил 7 мин и доигрались
Capral
Capral
20 сентября в 22:02
Наверно пора вводить лимит на ничьи, как когда-то, в далеком и прекрасном-1977...
Команда претендующая на чемпионство не имеет право выдавать рекорд из ничьих.
Александр Апалько
Александр Апалько
20 сентября в 21:56
В Махачкале очень сложно играть.Очень неприятная команда,сами не играют и другим не дают, всё время валялись, выпрашивали нарушения. А здесь ещё и судья помог.
112910415
112910415
20 сентября в 21:55
Гроссмейстерская игра у Локо! )
(ничьих много)
derrik2000
derrik2000
20 сентября в 21:54, ред.
До чего же ТЯГОМОТНАЯ "футбольная встреча".
Только концовка удалась, и то был НЕ ФУТБОЛ команд мастеров, а игра на первенство района.
Это Локомотив, имея в составе достаточно квалифицированных и высокооплачиваемых футболёров, ТАК "играет"???
Грустно.
