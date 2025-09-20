  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколы

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в матче АПЛ

20 сентября 2025, 21:35
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 обыграл «Челси» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Игра прошла в Манчестере.

Голами у хозяев отметились Бруну Фернандеш (14-я минута) и Каземиро (37), у гостей отличился Трево Чалоба (80). На пятой минуте вратарь «Челси» Роберт Санчес получил прямую красную карточку и был удален с поля. На 5-й добавленной к первому тайму минуте автор гола Каземиро получил вторую желтую карточку и также был удален с поля.

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска совершил три замены к 21-й минуте матча. На 6-й минуте Филип Йоргенсен вышел вместо Эстевао, Тосин Адарабиойо на 7-й минуте заменил Педру Нету, на 21-й минуте на поле вышел Андрей Сантос вместо Коула Палмера. Команда потерпела первое поражение в АПЛ в текущем сезоне после 2 побед и 2 ничьих.

«Манчестер Юнайтед» одержал вторую победу в сезоне АПЛ и занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 7 очков. «Челси» располагается на 6-й позиции, на счету клуба 8 очков. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет против «Брентфорда», «Челси» дома примет «Брайтон». Обе встречи пройдут 27 сентября.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Локомотив» в пятый раз подряд сыграл вничью в матче РПЛ
20 сентября
«Верона» и «Ювентус» поделили очки
20 сентября
«Реал» выиграл у «Эспаньола»
20 сентября
«Рубин» сыграл вничью с «Акроном», отыгравшись со счета 0:2
20 сентября
«Бавария» разгромила «Хоффенхайм»
20 сентября
«Пари НН» потерпел поражение от «Ахмата»
20 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 21:26
Надеюсь)
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 10:11
Странное имя для бразильца, Андрей - не гоняй голубей))
CCCP1922
CCCP1922 ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 05:05
Не спасло... А только отложило.
Van Vanovich
Van Vanovich
20 сентября в 23:47
Удаление игрока Челси спасло цыгана))
Dauletbek
Dauletbek
20 сентября в 23:01
Дьявол вспомнил, что у него "контракт" с МЮ и решил помочь победить. При счёте 2:0 подумал: "я же всё таки Дьявол, удалю-ка я для потехи своей этого негра")))
Alex_67
Alex_67
20 сентября в 22:40
Надо же,, Каземиро, тот самый? Ещё играет?
azkan
azkan ответ Ice van Reed (раскрыть)
20 сентября в 22:29, ред.
Хочется верить. Но Мареска в прошлом сезоне часто трусливо давал отмашку на сохранение счета. Иногда получалось, иногда нет. И в этой игре вот так сразу вначале первого тайма оголил атаку, выпустив защитников. Ведь тогда уже проигрывали. И это привело к тому, что во втором когда сравнялись по количеству игроков созидать и забивать было некому.
И ме кажется, что в этом сезоне будет еще хуже. С такой тактикой и стратегией!
И Нето невольный ушел и Палмер ушел сразу в раздевалку. Что то не так в Челси.
И будет трудно.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Romeo 777 (раскрыть)
20 сентября в 22:27
Он хотел Гарначо выпускать ежа одним местом напугать, но передумал, имомент бал у игрока Челси могли найти предположение на сотрясение мозга тогда 6 замена в основном тайме, но Гарначо так и не вышел
Romeo 777
Romeo 777 ответ Ice van Reed (раскрыть)
20 сентября в 22:13
А кем ловить то на эти контр.атаки?😁 всех снял с игры. Да и думать для него слишком сложно видимо, он часто чудит ведь
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Romeo 777 (раскрыть)
20 сентября в 22:09
Видимо решил, что МЮ полетит игроки завязнут в полузащите, и на контратаках их ловить
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Romeo 777 (раскрыть)
20 сентября в 22:06
Да, согласен с Вашим ходом мыслей.

Но просто надеялся, что своим ходом мыслей уже успел поделиться и Мареска.

Вообще, если честно, очень противоречивый тренер: учитывая, какой в клубе творится хаос, и что он приходил почти без опыта - для себя он вроде бы справляется, и даже приносит трофеи. Но есть ощущение, что кто-нибудь другой, возможно, справился бы лучше
Ice van Reed
Ice van Reed ответ azkan (раскрыть)
20 сентября в 22:06
2 красные да и счёт мог быть другим, если бы реализация команд была бы выше был бв хоккей, хотя и так сегодня на 2 красные набедокурили, у вас ЛЧ и внутренние турниры в Англии, есть за что зацепиться состав позволяет
azkan
azkan ответ kovalev-barin (раскрыть)
20 сентября в 22:06
Вроде он показывал в пах тренеру. Может быть травма. Но Нето он не должен был снимать с игры. Эстевао ладно, может мальчик в такой дождь может сломаться, да и игра с самого начала не пошла. Тем более кого то надо было убирать с поля и выпускать вратаря.
Romeo 777
Romeo 777 ответ kovalev-barin (раскрыть)
20 сентября в 22:01
Пока нет, но судя по тому, как «тренер» Мареска снял всех атакующих игроков, то просто его тупость и трусость. Потому что вместо Палмера вышел игрок центра поля, а до этого снял уже двух атакующих Эстевао и Нету, выпустив защитника и вратаря.
azkan
azkan
20 сентября в 22:01
Очень неоднозначный матч выдали команды.
Для Челси ужасный первый тайм, ужасные замены Марески!
Что торопится с заменами? Еще матч не начался, а он всю атакующую линию Эстевао, Палмера и Нето убрал! И это аукнулось во втором тайме. Ну ладно, во втором зачем Тайрика, выводи Гарначо для подмоги Педро, который набегался без мяча и устал. Зачем убирать Кукурелью?! Энцо мертвый. Джеймс у него прострелы и навесы по прежнему отличные, но скорости у него нет.
МЮ спокойно могли довести игру до победы и даже увеличить счет. Но Каземиро дал надежду своим дурацким удалением. И Аморим хорош, нормально играющих защитников в самый нужный момент убрал.
По моему тренеры стоят друг друга.
Победитель МЮ, с чем и поздравляю. Но обе команды очень плохой матч выдали!
112910415
112910415
20 сентября в 21:59
Ура, победа, ура!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ пират Елизаветы (раскрыть)
20 сентября в 21:59
Тут шевелюра, а мог как Вассерман
Capral
Capral
20 сентября в 21:57
А вот я болел за Челси до последней секунды, даже несмотря на присутствие в команде аристократов волосатого. Почему? Да потому что благодарен Челси, за то унижение, которое Челси сотворил с отрыжкой, в финале КЧМ, где прежде всего, шедеврально сыграл, именно Кукурелья!!!
Не понял, правда, почему уже в начале игры заменили Палмера...
Comentarios
Comentarios
20 сентября в 21:55
Без Палмера Челси не тот. Лидера, который бы тащил за собой пока больше нет. Шанс был во втором тайме хотя бы на ничью сыграть, но не воспользовались.
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Romeo 777 (раскрыть)
20 сентября в 21:55
Кстати, а есть вообще информация почему заменили Палмера? Эта замена, мягко говоря, очень сильно удивила
пират Елизаветы
пират Елизаветы
20 сентября в 21:54
осталось выиграть еще 4 матча ради этого парня.
еще немного, и на папаху похоже будет прическа
Romeo 777
Romeo 777
20 сентября в 21:54
МЮ конкретно воспользовались удалением вратаря с 5-ой минуты и забили 2 гола. Но со второго тайма, когда составы стали равными, отыграться Челси было сложно, потому что гений Мареска заменил уже к 20-ой минуте всех атакующих игроков (Палмер, Эстевао, Педро Нету) выпустив игроков обороны и в центр поля. И плюс ливень, и соответственно лужи на поле.
Не помню в Челси более трусливого тренера, чем Мареска.
sihafazatron
sihafazatron
20 сентября в 21:48
Удержали победу))
kovalev-barin
kovalev-barin
20 сентября в 21:48
Какой-то сумасшедший матч!

Вообще между Челси и МЮ хорошие отношения, поэтому обычно матчи выходили, можно сказать, для семейного просмотра.

А тут и два удаления, и куча желтых, и споров.

Оценивать игру обеих команд сложно из-за удалений: кто знает, что бы произошло, если бы не они. Но уже и не узнаем. А в итоге просто имеем три очка, которые были крайне необходимы Амориму
Ice van Reed
Ice van Reed
20 сентября в 21:47
С Победой красные Дьяволы!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 