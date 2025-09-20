«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в матче АПЛ

1758393320

20 сентября 2025, 21:35

«Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 обыграл «Челси» в матче пятого тура Английской премьер-лиги ( АПЛ ). Игра прошла в Манчестере.

Голами у хозяев отметились Бруну Фернандеш (14-я минута) и Каземиро (37), у гостей отличился Трево Чалоба (80). На пятой минуте вратарь «Челси» Роберт Санчес получил прямую красную карточку и был удален с поля. На 5-й добавленной к первому тайму минуте автор гола Каземиро получил вторую желтую карточку и также был удален с поля.

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска совершил три замены к 21-й минуте матча. На 6-й минуте Филип Йоргенсен вышел вместо Эстевао, Тосин Адарабиойо на 7-й минуте заменил Педру Нету, на 21-й минуте на поле вышел Андрей Сантос вместо Коула Палмера. Команда потерпела первое поражение в АПЛ в текущем сезоне после 2 побед и 2 ничьих.