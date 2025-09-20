«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 обыграл «Челси» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Игра прошла в Манчестере.
Голами у хозяев отметились Бруну Фернандеш (14-я минута) и Каземиро (37), у гостей отличился Трево Чалоба (80). На пятой минуте вратарь «Челси» Роберт Санчес получил прямую красную карточку и был удален с поля. На 5-й добавленной к первому тайму минуте автор гола Каземиро получил вторую желтую карточку и также был удален с поля.
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска совершил три замены к 21-й минуте матча. На 6-й минуте Филип Йоргенсен вышел вместо Эстевао, Тосин Адарабиойо на 7-й минуте заменил Педру Нету, на 21-й минуте на поле вышел Андрей Сантос вместо Коула Палмера. Команда потерпела первое поражение в АПЛ в текущем сезоне после 2 побед и 2 ничьих.
«Манчестер Юнайтед» одержал вторую победу в сезоне АПЛ и занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 7 очков. «Челси» располагается на 6-й позиции, на счету клуба 8 очков. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет против «Брентфорда», «Челси» дома примет «Брайтон». Обе встречи пройдут 27 сентября.
Вообще между Челси и МЮ хорошие отношения, поэтому обычно матчи выходили, можно сказать, для семейного просмотра.
А тут и два удаления, и куча желтых, и споров.
Оценивать игру обеих команд сложно из-за удалений: кто знает, что бы произошло, если бы не они. Но уже и не узнаем. А в итоге просто имеем три очка, которые были крайне необходимы Амориму
Не помню в Челси более трусливого тренера, чем Мареска.
Для Челси ужасный первый тайм, ужасные замены Марески!
Что торопится с заменами? Еще матч не начался, а он всю атакующую линию Эстевао, Палмера и Нето убрал! И это аукнулось во втором тайме. Ну ладно, во втором зачем Тайрика, выводи Гарначо для подмоги Педро, который набегался без мяча и устал. Зачем убирать Кукурелью?! Энцо мертвый. Джеймс у него прострелы и навесы по прежнему отличные, но скорости у него нет.
МЮ спокойно могли довести игру до победы и даже увеличить счет. Но Каземиро дал надежду своим дурацким удалением. И Аморим хорош, нормально играющих защитников в самый нужный момент убрал.
По моему тренеры стоят друг друга.
Победитель МЮ, с чем и поздравляю. Но обе команды очень плохой матч выдали!
