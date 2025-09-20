Матч с участием «Локомотива» и еще две игры 9-го тура РПЛ пройдут в субботу

1758315998

20 сентября 2025, 00:06

Программа девятого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) стартует в субботу тремя матчами. В этот день состоятся игры «Пари Нижний Новгород» — «Ахмат», «Акрон» — «Рубин» и «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив».

В первом матче дня «Пари НН» на своем поле встретится с грозненским «Ахматом», игра из-за ремонтных работ на арене в Нижнем Новгороде пройдет в Саранске и начнется в 14:30 мск. «Ахмат» с 9 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ , нижегородцы с 6 очками располагаются на 14-й позиции. Грозненцы пока не проигрывают в РПЛ под руководством Станислава Черчесова (три ничьих, две победы), при этом у команды есть два поражения в Фонбет — Кубке России. 17 сентября «Ахмат» на выезде уступил петербургскому «Зениту» (1:2) в матче четвертого тура группового этапа «пути РПЛ ».

В пятницу «Пари НН» сообщил о назначении Виталия Карасева на пост генерального директора клуба, ранее этот пост занимал Давид Мелик-Гусейнов. «Нижегородская область за последние годы сделала значительный шаг вперед, стала лидером во многих отраслях, и наш клуб должен соответствовать высокой планке, безусловно, и в части спортивного результата, и в других аспектах, — отметил Карасев. — Прекрасно понимаю, каковы приоритеты. За „Пари НН“ болеют тысячи людей, и, конечно, нам нужно оправдывать их ожидания и стремиться к тому, чтобы поклонников становилось еще больше. Важно поступательно развивать академию, детский футбол, работать с партнерами клуба». Пока у «Пари НН» не особо хорошие результаты, в последнем матче 16 сентября команда уступила махачкалинскому «Динамо» (1:2) в Кубке России.

Во втором матче дня тольяттинский «Акрон» дома сыграет с казанским «Рубином», встреча начнется в 16:45 мск. «Рубин» с 14 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ , «Акрон» с 6 очками идет на предпоследней, 15-й позиции. Тольяттинцы подходят к игре с серией из шести поражений во всех турнирах.

Также в субботу московский «Локомотив» на выезде сыграет махачкалинским «Динамо», матч начнется в 19:30 мск. Железнодорожники занимают 3-е место в таблице РПЛ , набрав 16 очков. Махачкалинский клуб с 8 очками располагается на 12-й строчке. «Локомотив» подходит к матчу с серией из четырех ничейных результатов в РПЛ , в последний раз московская команда победила в чемпионате 9 августа, тогда она оказалась сильнее столичного «Спартака» (4:2).