Матч чемпионата Франции между «Марселем» и ПСЖ перенесли

вчера, 15:34
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменВчера в 21:45 Не начался

Матч пятого тура чемпионата Франции по футболу между «Марселем» и ПСЖ перенесли из-за непогоды. Об этом сообщает префект департамента Буш-дю-Рон Жорж-Франсуа Леклер, комментарий которого приводит газета L'Equipe.

Встреча должна была пройти в воскресенье и начаться в 21:45 мск.

«Матч отложен из-за возможных сильных осадков с существенным риском подтопления городских улиц», — рассказал Леклер.

В пресс-службе турнира сообщили, что встречу планируют провести 22 сентября.

За ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Команда из Парижа после четырех игр набрала 12 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата. «Марсель» с шестью очками располагается на 8-й строчке.

Источник: itar-tass.com
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:24
За ПСЖ выступает Сафонов? Как раз он и не выступает... Сидит сиднем – ждёт своего часа... Игровая практика? Зачем? В сборной России этого не требуется... Кстати, можно там же ее и получить, если что...
