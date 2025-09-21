Матч чемпионата Франции между «Марселем» и ПСЖ перенесли

1758458052

вчера, 15:34

Матч пятого тура чемпионата Франции по футболу между «Марселем» и ПСЖ перенесли из-за непогоды. Об этом сообщает префект департамента Буш-дю-Рон Жорж-Франсуа Леклер, комментарий которого приводит газета L'Equipe.

Встреча должна была пройти в воскресенье и начаться в 21:45 мск.

«Матч отложен из-за возможных сильных осадков с существенным риском подтопления городских улиц», — рассказал Леклер.

В пресс-службе турнира сообщили, что встречу планируют провести 22 сентября.