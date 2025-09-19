  • Поиск
Посол Аргентины в РФ не имеет информации по возможному матчу сборных

19 сентября 2025, 07:30

Посол Аргентины в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра не имеет информации по возможному товарищескому матчу сборных по футболу, это должны решить футбольные федерации.

Я видел информацию в СМИ о матче сборных Аргентины и России, но у меня нет никакой информации, это вопрос спортивных федераций — Аргентины и России. Хотел бы я такого матча? Если Лионель Месси приедет, то почему бы и нет. Я не знаю, нужно определить время и место игры для начала", — сказал Виейра.

Посол Аргентины в РФ в четверг посетил матч четвертого тура «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России между ЦСКА и калининградской «Балтикой» (1:1, 9:10 — по пенальти).

«Матч ЦСКА — „Балтика“ был прекрасным, я пришел сюда со своими коллегами. Я ожидал примерно такой игры от двух российских команд, матч был конкурентным, обе играли хорошо. В России я был также на матчах „Спартака“ и „Зенита“. От всех игр я получил наслаждение, как и матч ЦСКА — „Балтика“, где решилось все по пенальти», — отметил посол.

