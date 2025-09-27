1758952809

вчера, 09:00

Полузащитник «Монако» является лучшим российским футболистом в истории чемпионата Франции. Такое мнение высказал бывший футболист сборной Франции, победитель Лиги чемпионов в составе английского «Ливерпуля» .

«Очевидно, что лучшим российским футболистом в чемпионатах Франции является Александр Головин. Он уже семь лет выступает за „Монако“, это топ-клуб, — сказал Синама-Понголь. — Для меня это не сюрприз. Он наслаждается жизнью, игрой, выступает хорошо. Головин — это топ-футболист».

Головину 29 лет, он выступает за «Монако» с июля 2018 года. Всего полузащитник провел за «Монако» 235 матчей, в которых забил 34 мяча и отдал 40 результативных передач.