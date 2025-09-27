  • Поиск
Синама-Понголь назвал Головина лучшим россиянином в истории Лиги 1

вчера, 09:00

Полузащитник «Монако» Александр Головин является лучшим российским футболистом в истории чемпионата Франции. Такое мнение высказал бывший футболист сборной Франции, победитель Лиги чемпионов в составе английского «Ливерпуля» Флоран Синама-Понголь.

«Очевидно, что лучшим российским футболистом в чемпионатах Франции является Александр Головин. Он уже семь лет выступает за „Монако“, это топ-клуб, — сказал Синама-Понголь. — Для меня это не сюрприз. Он наслаждается жизнью, игрой, выступает хорошо. Головин — это топ-футболист».

Головину 29 лет, он выступает за «Монако» с июля 2018 года. Всего полузащитник провел за «Монако» 235 матчей, в которых забил 34 мяча и отдал 40 результативных передач.

Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:01
Отчего же, любезный. так мрачно. Во Франции играли такие "звезды" как Семак, Мостовой, Смертин, Яновский и др. Он же сказал за все время. В истории чемпионата Франции. Вы историю учили?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:14, ред.
Ну конечно....тяжкий выбор.....там же наших человек 50-60 играет...
А за всю историю ваще не счесть.....
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:07
Среди наших футболистов Лига 1 не столь популярна, как Ла Лига или АПЛ, хотя надо признаться и наши футболисты в настояще время не столь востребованы в Европе, а особенно в Топ-5 европеских лиг.
Болейте за своих, а не против чужих!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:40
Ну полезнее Сафона уж точно))
x9293jusz7a8
x9293jusz7a8
вчера в 09:37
Приятно слышать такую оценку, удачи Александру в дальнейшей карьере
Гость
