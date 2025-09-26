Бывших сотрудников ФК «Химки» пригласили на встречу в Госдуму

Бывшие сотрудники футбольного клуба «Химки» приглашены на встречу в Госдуму. Об этом сообщили в аппарате первого заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева.
Ранее Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом.
«В адрес депутата Дмитрия Свищева поступило коллективное обращение сотрудников „Химок“ с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию с клубом, а именно клуб не получил лицензию на текущий сезон-2025/26 и прекратил футбольную деятельность, при этом большинство игроков и сотрудников лишились не только компенсации за расторжение трудовых отношений, но и заработной платы за несколько месяцев. В этой связи 1 октября состоится встреча Свищева и сотрудников „Химок“. Также приглашены на встречу представители РФС [Российского футбольного союза] и Генеральной прокуратуры РФ», — сообщил собеседник агентства.
«Химки» объявили о приостановлении деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.
«Химки» были основаны в 1997 году. В 2007 году команда впервые вышла в высший дивизион чемпионата России и в дебютном сезоне заняла девятое место. Лучшим результатом «Химок» в РПЛ является восьмое место в сезоне-2021/22. В 2005 и 2020 годах команда выходила в финал Кубка России, дважды (2006, 2024) «Химки» выигрывали второй по силе дивизион чемпионата страны.
Я бы не утверждал так категорично, что люди получат все причитающиеся им деньги, фк Химки объявлен банкротом и прекратил своё существование. А что касается раздачи паспортов бразильцам, то тут я с вами солидарен, но это не в компетенции Свищёва, хотя он и может отправить депутатский запрос на законность данной процедуры. Однако, учитывая статус персон по чьей инициативе проводилась паспортизация, вряд ли кто-то будет вмешиваться.
Болейте за своих, а не против чужих!
