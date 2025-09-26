  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Бывших сотрудников ФК «Химки» пригласили на встречу в Госдуму

26 сентября 2025, 17:43

Бывшие сотрудники футбольного клуба «Химки» приглашены на встречу в Госдуму. Об этом сообщили в аппарате первого заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева.

Ранее Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом.

«В адрес депутата Дмитрия Свищева поступило коллективное обращение сотрудников „Химок“ с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию с клубом, а именно клуб не получил лицензию на текущий сезон-2025/26 и прекратил футбольную деятельность, при этом большинство игроков и сотрудников лишились не только компенсации за расторжение трудовых отношений, но и заработной платы за несколько месяцев. В этой связи 1 октября состоится встреча Свищева и сотрудников „Химок“. Также приглашены на встречу представители РФС [Российского футбольного союза] и Генеральной прокуратуры РФ», — сообщил собеседник агентства.

«Химки» объявили о приостановлении деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.

«Химки» были основаны в 1997 году. В 2007 году команда впервые вышла в высший дивизион чемпионата России и в дебютном сезоне заняла девятое место. Лучшим результатом «Химок» в РПЛ является восьмое место в сезоне-2021/22. В 2005 и 2020 годах команда выходила в финал Кубка России, дважды (2006, 2024) «Химки» выигрывали второй по силе дивизион чемпионата страны.

Подписывайся в ВК
Все новости
Смолов хочет, чтобы «Барселона» выиграла Лигу чемпионов в этом сезоне
26 сентября
Ташуев поддержал вызов Захаряна в сборную России
25 сентября
Сербский футболист «Зенита» Эракович признался в любви к Петербургу
25 сентября
Полузащитник «Краснодара» Аугусто объяснил поражение команды от «Зенита»
25 сентября
Луис Энрике надеется, что «Зенит» будет играть так же, как с «Краснодаром»
25 сентября
Эракович уверен в победе «Зенита» в этом сезоне РПЛ
25 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Варвар7 (раскрыть)
26 сентября в 21:00
Там уже наполненность хорошая:)
stanichnik
stanichnik ответ CCCP1922 (раскрыть)
26 сентября в 19:27
Доброго Здоровья, союзный!
Я бы не утверждал так категорично, что люди получат все причитающиеся им деньги, фк Химки объявлен банкротом и прекратил своё существование. А что касается раздачи паспортов бразильцам, то тут я с вами солидарен, но это не в компетенции Свищёва, хотя он и может отправить депутатский запрос на законность данной процедуры. Однако, учитывая статус персон по чьей инициативе проводилась паспортизация, вряд ли кто-то будет вмешиваться.
Болейте за своих, а не против чужих!
112910415
112910415
26 сентября в 19:09
И чем поможет законодательный орган?!
CCCP1922
CCCP1922
26 сентября в 18:53
Свищёв продолжает пускать пыль в глаза избирателям. Его гиперактивность не даст практического результата, а ведь люди ждут денег. Рано или поздно они их получат, но Свищёв к этому не будет причастен. Правда в ежегодном отчёте избирателям, всё представят именно как заслугу Депутата Государственной Думы. Интересно, а Джикию приглашали, он тоже среди потерпевших? Кстати, а чем закончилась история с выдачей российских паспортов бразильцам? Запомни, Свищёв, нет ничего хуже незавершённых дел...
Варвар7
Варвар7
26 сентября в 18:34, ред.
"Бывших сотрудников ФК «Химки» пригласили на встречу в Госдуму" - Может там ещё и работу им предложат в стенах этой самой Думы?)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 