Бывших сотрудников ФК «Химки» пригласили на встречу в Госдуму

26 сентября 2025, 17:43

Бывшие сотрудники футбольного клуба «Химки» приглашены на встречу в Госдуму. Об этом сообщили в аппарате первого заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту .

Ранее Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом.

«В адрес депутата Дмитрия Свищева поступило коллективное обращение сотрудников „Химок“ с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию с клубом, а именно клуб не получил лицензию на текущий сезон-2025/26 и прекратил футбольную деятельность, при этом большинство игроков и сотрудников лишились не только компенсации за расторжение трудовых отношений, но и заработной платы за несколько месяцев. В этой связи 1 октября состоится встреча Свищева и сотрудников „Химок“. Также приглашены на встречу представители РФС [Российского футбольного союза] и Генеральной прокуратуры РФ », — сообщил собеседник агентства.

«Химки» объявили о приостановлении деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Российской премьер-лиги ( РПЛ ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.