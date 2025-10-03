«Фанкому» присудили техническое поражение в матче Кубка России

1759500190

вчера, 17:03

Российский футбольный союз ( РФС ) аннулировал результат матча четвертого раунда «пути регионов» Кубка России между кировским любительским клубом «Фанком» и «Уфой», «Фанкому» присуждено техническое поражение. Об этом журналистам сообщил председатель контрольно-дисциплинарного комитета ( КДК ) РФС Артур Григорьянц.

Матч прошел 24 сентября и завершился победой «Фанкома» (1:1, 5:3 по пенальти). За «Фанком» сыграл нападающий , он вышел на поле во втором тайме. В марте 2024 года КДК РФС дисквалифицировал Федчука на один год за несоблюдение решения Спортивного арбитражного суда. Ранее он в одностороннем порядке разорвал контракт с «Чайкой» из Ростовской области, клуб обратился в суд и выиграл дело, футболист должен выплатить 10 млн рублей. В апреле санкция была продолжена — до выполнения обязательств перед клубом.

«Мы удовлетворили протест „Уфы“, результат матча аннулирован, „Фанкому“ присуждено поражение», — сказал Григорьянц.