Несколько футбольных федераций призывают УЕФА отстранить израильтян

01 октября 2025, 12:45

Несколько национальных футбольных федераций призывают Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) отстранить израильские клубы и сборные от участия в турнирах. Об этом сообщает телеканал RMC Sport.

По данным источника, УЕФА просят принять срочные меры в отношении Израиля и его будущего в европейском футболе. Это особенно касается испанской, турецкой и норвежской федераций. Некоторые источники также отмечают заинтересованность Английской футбольной ассоциации в изменении ситуации, что может привести к санкциям против Израиля.

«Наблюдается четкое движение», — заявил источник в УЕФА .

30 сентября телеканал Sky сообщил, что УЕФА приостановил голосование по исключению израильских клубов и сборных от турниров под своей эгидой после предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Ранее Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.