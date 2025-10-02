Совладелец «Торпедо» Соболев не сможет посещать футбол после выхода из СИЗО

1759413614

02 октября 2025, 17:00

Совладелец московского футбольного клуба «Торпедо » Леонид Соболев, который обвиняется в подкупе арбитров, не сможет посещать футбольные матчи, несмотря на освобождение из СИЗО. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Соболев находится под жесткой мерой пресечения, которая не предполагает свободное перемещение по городу»,- сказал собеседник агентства. По его словам, это либо домашний арест, либо жесткий запрет определенных действий, который делает невозможным посещение массовых мероприятий.

В конце сентября в Мосгорсуде прошла апелляция на продление ареста Соболеву. В результате ему избрали меру, не связанную с содержанием под стражей. Второй обвиняемый — бывший гендиректор «Торпедо» Валерий Скородумов — остается под стражей. Ему меру пресечения суд решил не менять.

21 июня Мещанский суд Москвы арестовал Соболева, обвиняемого в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Защита предлагала суду залог в размере 50 млн рублей.

По делу был также арестован Скородумов и отправлена под домашний арест бухгалтер клуба Ирина Волкова. Всем фигурантам вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Дело основано на показаниях арбитра Максима Перезвы. Дело расследует следственный департамент МВД .