Совладелец «Торпедо» Соболев не сможет посещать футбол после выхода из СИЗО

02 октября 2025, 17:00

Совладелец московского футбольного клуба «Торпедо » Леонид Соболев, который обвиняется в подкупе арбитров, не сможет посещать футбольные матчи, несмотря на освобождение из СИЗО. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Соболев находится под жесткой мерой пресечения, которая не предполагает свободное перемещение по городу»,- сказал собеседник агентства. По его словам, это либо домашний арест, либо жесткий запрет определенных действий, который делает невозможным посещение массовых мероприятий.

В конце сентября в Мосгорсуде прошла апелляция на продление ареста Соболеву. В результате ему избрали меру, не связанную с содержанием под стражей. Второй обвиняемый — бывший гендиректор «Торпедо» Валерий Скородумов — остается под стражей. Ему меру пресечения суд решил не менять.

21 июня Мещанский суд Москвы арестовал Соболева, обвиняемого в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Защита предлагала суду залог в размере 50 млн рублей.

По делу был также арестован Скородумов и отправлена под домашний арест бухгалтер клуба Ирина Волкова. Всем фигурантам вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Дело основано на показаниях арбитра Максима Перезвы. Дело расследует следственный департамент МВД.

В прошлом сезоне «Торпедо» выступало в Мелбет — Первой лиге. Команда заняла второе место и вернулась в элитный дивизион чемпионата России. 10 июля «Торпедо» было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Соболев и бывший гендиректор Скородумов отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно.

Торпедо М
Источник: itar-tass.com
Vilar
Vilar
02 октября в 18:12
Если подкупал арбитров, и они подкупались, и влияли на результат матча, то это получение взятки, точно также карается, как и дата взятки . Кто из арбитров в СИЗО?
Если они не брали, то это попытка дачи взятки, причём тогда команда Торпедо?
shur
shur
02 октября в 18:09
...ну, а если интересно ребятушки,плиз....!
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
02 октября в 18:06
...а у кого то прощальный банный день!!! Началась продажа билетов на прощальный матч Дениса Глушакова....
Варвар7
Варвар7
02 октября в 17:56, ред.
Не чего, если посадят будет следить за играми лагерной команды...
