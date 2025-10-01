  • Поиск
Митрофанов заявил, что не выступает за отстранение сборных Израиля

01 октября 2025, 13:58

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов не выступает за отстранение израильских клубов и сборных от турниров. Об этом он заявил журналистам.

Ранее телеканал RMC Sport сообщил, что несколько национальных федераций просят Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить израильские сборные и клубы от соревнований.

«Я не за отстранение Израиля. Я за восстановление России в ее правах и возвращение России к международным матчам», — сказал Митрофанов.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранила российские клубы и сборные от участия в соревнованиях в 2022 году из-за ситуации на Украине.

