Митрофанов заявил, что не выступает за отстранение сборных Израиля

01 октября 2025, 13:58

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) не выступает за отстранение израильских клубов и сборных от турниров. Об этом он заявил журналистам.

Ранее телеканал RMC Sport сообщил, что несколько национальных федераций просят Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) отстранить израильские сборные и клубы от соревнований.

«Я не за отстранение Израиля. Я за восстановление России в ее правах и возвращение России к международным матчам», — сказал Митрофанов.