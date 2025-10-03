  • Поиск
Тренер «Фанкома» о дисквалификации: «Они убили нашу сказку»

вчера, 18:53

Главный тренер «Фанкома» Вячеслав Проценко заявил, что расстроился из‑за решения КДК РФС засчитать его команде техническое поражение в матче Кубка России с «Уфой».

Команда наказана за выход на поле дисквалифицированного Артема Федчука.

Очень расстроился, убили такую сказку. Уже ничего не сделаешь. Кто же знал, что так будет? Человек вышел на 15 минут при счете в нашу пользу. Разве он что‑то решил?

Если бы мы знали, вы думаете, я бы выпустил его на поле? У нас любительский клуб, что нам лезть в дебри? Когда мы его заявляли на Кубок, у него на странице в РФС было написано, что никаких ограничений нет.

Vilar
Vilar
вчера в 22:31
Любительскую команду "Фанком" из сказки "Кубок России" выкинули.
Теперь на базе команды можно открыть магазин "Фанаты комиссионные".
Futurista
Futurista
вчера в 20:59
У Билли Джоела)...
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:47
А может надо было следить кому то за выходом игроков
Crystal Palace
Crystal Palace
вчера в 20:37
Какая сказка, сказочник!
shlomo
shlomo
вчера в 20:36
Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок…
nubom
nubom
вчера в 19:47, ред.
"...у него на странице в РФС было написано, что никаких ограничений нет." Это тот редкий случай, когда РФС оперативно исправил ошибку...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:42
Какая в игре может быть сказка?
