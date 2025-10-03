Тренер «Фанкома» о дисквалификации: «Они убили нашу сказку»

Главный тренер «Фанкома» заявил, что расстроился из‑за решения КДК РФС засчитать его команде техническое поражение в матче Кубка России с «Уфой».

Команда наказана за выход на поле дисквалифицированного .

Очень расстроился, убили такую сказку. Уже ничего не сделаешь. Кто же знал, что так будет? Человек вышел на 15 минут при счете в нашу пользу. Разве он что‑то решил?