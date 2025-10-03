Тренер «Фанкома» о дисквалификации: «Они убили нашу сказку»

Главный тренер «Фанкома» Вячеслав Проценко заявил, что расстроился из‑за решения КДК РФС засчитать его команде техническое поражение в матче Кубка России с «Уфой».
Команда наказана за выход на поле дисквалифицированного Артема Федчука.
Очень расстроился, убили такую сказку. Уже ничего не сделаешь. Кто же знал, что так будет? Человек вышел на 15 минут при счете в нашу пользу. Разве он что‑то решил?
Если бы мы знали, вы думаете, я бы выпустил его на поле? У нас любительский клуб, что нам лезть в дебри? Когда мы его заявляли на Кубок, у него на странице в РФС было написано, что никаких ограничений нет.
Теперь на базе команды можно открыть магазин "Фанаты комиссионные".
