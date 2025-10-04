  • Поиск
Лидер Первой лиги продлил серию без поражений до 12 игр

вчера, 16:07
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак КостромаСпартак КостромаМатч завершен

Костромской «Спартак» со счетом 0:0 сыграл вничью в матче 13-го тура Лиги Пари (Первой лиги) с «Уфой». Встреча прошла в Уфе.

«Спартак» из Костромы продлил серию без поражений в Первой лиге до 12 матчей (8 побед, 4 ничьи). Единственное поражение в чемпионате команда потерпела в первом туре — от воронежского «Факела» (0:1). В прошлом сезоне «Спартак» выступал в Леон — Второй лиге.

Костромской «Спартак» лидирует в турнирной таблице Первой лиги, на счету команды 28 очков. «Уфа» с 12 очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Спартак» 11 октября примет «Камаз» из Набережных Челнов. «Уфа» в тот же день на выезде сыграет с саратовским «Соколом».

