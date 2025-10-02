  • Поиск
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Ростов» по пенальти в матче Кубка России

02 октября 2025, 21:36
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗакончился после серии пенальти

Махачкалинское «Динамо» одержало победу над «Ростовом» в серии пенальти в матче пятого тура «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России по футболу. Матч прошел на «Анжи-Арене».

Основное время завершилось со счетом 1:1, в составе «Динамо» отличился Темирхан Сундуков (64-я минута), у «Ростова» гол забил Даниил Шанталий (33). В серии пенальти точнее были махачкалинцы — 4:2.

После пяти туров «Динамо» набрало 13 очков. Ранее команда гарантировала себе участие в плей-офф «пути РПЛ». У «Ростова» после пяти матчей 4 очка, команда занимает третье место.

Вместе с «Динамо» и «Ростовом» в группе C участвуют московский «Спартак» и «Пари Нижний Новгород». «Спартак» идет на втором месте с 10 очками, у идущего на последнем, четвертом месте «Пари НН» 3 очка.

В заключительном туре «Динамо» примет «Спартак» 21 октября, «Ростов» на следующий день дома сыграет с «Пари НН».

Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды сыграют по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).

Источник: itar-tass.com Фото: ФК Динамо Мх
