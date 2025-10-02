Махачкалинское «Динамо» обыграло «Ростов» по пенальти в матче Кубка России

Махачкалинское «Динамо» одержало победу над «Ростовом» в серии пенальти в матче пятого тура «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России по футболу. Матч прошел на «Анжи-Арене».
Основное время завершилось со счетом 1:1, в составе «Динамо» отличился Темирхан Сундуков (64-я минута), у «Ростова» гол забил Даниил Шанталий (33). В серии пенальти точнее были махачкалинцы — 4:2.
После пяти туров «Динамо» набрало 13 очков. Ранее команда гарантировала себе участие в плей-офф «пути РПЛ». У «Ростова» после пяти матчей 4 очка, команда занимает третье место.
Вместе с «Динамо» и «Ростовом» в группе C участвуют московский «Спартак» и «Пари Нижний Новгород». «Спартак» идет на втором месте с 10 очками, у идущего на последнем, четвертом месте «Пари НН» 3 очка.
В заключительном туре «Динамо» примет «Спартак» 21 октября, «Ростов» на следующий день дома сыграет с «Пари НН».
Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды сыграют по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).
Дукадама я помню- здоровенный такой! А вот пенальти не помню, да и не показывали тогда матч в прямом эфире, если не ошибаюсь. Но, спасибо, что напомнили, буду знать.)))
Смотрел щас ЛЕ Рома - Лилль. Рома трижды перебивала пенальти и вратарь Лилля трижды отбил мяч. На моей памяти такого вообще не было.
Думаю у Тотти после этого зуб мудрости заныл... ))
Юмор ценю. Думаю это случайность. В темное комнате нет черной кошки, а значит ее искать там не надо. Просто мастера пенальтисты перевелись. Один промазал, а другой дрогну. Вот и 4:2. Пятый в таких случаях не бьют.
Скорее всего на питерцев попадёт московское Динамо, если займёт второе место в группе.
