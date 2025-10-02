Махачкалинское «Динамо» обыграло «Ростов» по пенальти в матче Кубка России

1759430179

02 октября 2025, 21:36

Махачкалинское «Динамо» одержало победу над «Ростовом» в серии пенальти в матче пятого тура «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Кубка России по футболу. Матч прошел на «Анжи-Арене».

Основное время завершилось со счетом 1:1, в составе «Динамо» отличился Темирхан Сундуков (64-я минута), у «Ростова» гол забил Даниил Шанталий (33). В серии пенальти точнее были махачкалинцы — 4:2.

После пяти туров «Динамо» набрало 13 очков. Ранее команда гарантировала себе участие в плей-офф «пути РПЛ ». У «Ростова» после пяти матчей 4 очка, команда занимает третье место.

Вместе с «Динамо» и «Ростовом» в группе C участвуют московский «Спартак» и «Пари Нижний Новгород». «Спартак» идет на втором месте с 10 очками, у идущего на последнем, четвертом месте «Пари НН» 3 очка.

В заключительном туре «Динамо» примет «Спартак» 21 октября, «Ростов» на следующий день дома сыграет с «Пари НН».