«Манчестер Сити» упустил победу над «Монако» в концовке матча

В матче Лиги чемпионов встречались «Монако» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 2:2.
Голами у хозяев отметились Тезе (18') и Дайер (90', пенальти). За гостей забил Холанд (15', 44').
По итогам встречи «Монако» имеет 1 очко, у гостей — 4 очка.
В следующем матче «Монако» сыграет 22 октября, соперником будет «Тоттенхэм». «Манчестер Сити» проведет следующий матч 21 октября (соперник — «Вильярреал»).
За Барселону болеет даже Арсен Венгер!
Многие уже покинули этот сайт. И дело не в результатах сити.
На ветке Арсенала щас ни одного комментария, они тоже пошли за барсу болеть?))
