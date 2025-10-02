  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2025/2026

«Манчестер Сити» упустил победу над «Монако» в концовке матча

02 октября 2025, 00:00
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Монако» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Голами у хозяев отметились Тезе (18') и Дайер (90', пенальти). За гостей забил Холанд (15', 44').

По итогам встречи «Монако» имеет 1 очко, у гостей — 4 очка.

В следующем матче «Монако» сыграет 22 октября, соперником будет «Тоттенхэм». «Манчестер Сити» проведет следующий матч 21 октября (соперник — «Вильярреал»).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
Дубль Хёйлунда обеспечил «Наполи» победу над «Спортингом»
01 октября
«Боруссия» разгромила «Атлетик»
01 октября
ПСЖ обыграл «Барселону» в матче Лиги чемпионов
01 октября
ЦСКА победил «Локомотив» по пенальти в матче 5-го тура Кубка России
01 октября
«Балтика» разгромила «Акрон» в Кубке России
01 октября
«Карабах» одержал вторую победу в Лиге чемпионов
01 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ sihafazatron (раскрыть)
02 октября в 14:14, ред.
Похоже, что и многие авторы новостей тоже покинули сайт. Новостей стало ощутимо меньше в последнее время.
Giallorossi
Giallorossi
02 октября в 10:56
Манчестер Сити уже не тот который мы привыкли видеть!
112910415
112910415
02 октября в 07:59
всё ещё через пень-колоду ...
Alex_67
Alex_67
02 октября в 07:35
Манчестер Сити по прежнему в кризисе?
Шуня771
Шуня771
02 октября в 07:22
МС уже не гроза, а осенний дождь...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 октября в 06:58
Впереди ещё длинная дистанция...
jRest
jRest
02 октября в 05:56, ред.
Гвардиоле отдохнуть надо. Годик или два уделить время семье, съездить на рыбалку, пособирать грибы. Человек, особенно настолько увлечённый, выгорает со временем. Исправить это может только отдых. А потом можно вернуться и с новыми силами пойти вновь на покорение высот.
sv_1969
sv_1969
02 октября в 02:49
Сити лихорадит конечно. Надеюсь на ведут порядок
Agamaga005
Agamaga005 ответ sihafazatron (раскрыть)
02 октября в 00:57, ред.
Или многие носят уже футболку Мадрида))
За Барселону болеет даже Арсен Венгер!
sihafazatron
sihafazatron
02 октября в 00:43, ред.
Маг_тм
Многие уже покинули этот сайт. И дело не в результатах сити.
На ветке Арсенала щас ни одного комментария, они тоже пошли за барсу болеть?))
STVA 1
STVA 1
02 октября в 00:27
Два гола норвега не спасли от потре очков МС
Маг_тм
Маг_тм
02 октября в 00:27
    shur
    shur
    02 октября в 00:21
    ...думаю для Монако ничья с Горожанами - достойный результат!!!
    sihafazatron
    sihafazatron
    02 октября в 00:03
    На ровном месте. Надо было третий гол забивать
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
     
     
     