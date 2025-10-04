«Зенит» сыграл вничью с «Акроном»

1759579327

вчера, 15:02

Петербургский «Зенит» со счетом 1:1 сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла на стадионе «Солидарность-Самара-Арена», на котором «Акрон» проводит домашние игры.

В составе «Зенита» забитым мячом отметился Педро (11-я минута). У «Акрона» отличился Эдгар Севикян (36), забивший первый гол за тольяттинский клуб. В сентябре «Акрон» клуб арендовал полузащитника сборной Армении у венгерского «Ференцвароша». На пятой добавленной минуте нападающий «Акрона» Артем Дзюба не реализовал 11-метровый.

Команды провели между собой пятый матч в истории, «Акрон» выступает в элите российского футбола с прошлого сезона. В нем клубы обменялись гостевыми победами в чемпионате — 5:0 в пользу «Зенита» и 2:1 в пользу «Акрона». Также команды встречались на групповом этапе кубка страны, где по разу одолели друг друга в родных стенах: «Зенит» выиграл со счетом 5:0, «Акрон» справился с соперником только в серии пенальти (5:4). Основное время той встречи завершилось со счетом 1:1.

«Зенит» остается непобедимым во всех турнирах на протяжении 11 матчей во всех турнирах: восемь побед и три ничейных исхода. Последнее поражение клуб потерпел 9 августа на выезде от грозненского «Ахмата» (0:1), которое пока остается единственным для сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.

«Акрон» продлил серию без побед во всех турнирах до 10 матчей, за этот период команда потерпела восемь поражений и дважды сыграла вничью. Последняя победа была одержана клубом 12 августа в домашнем матче кубка страны над московским ЦСКА (1:1, 5:4 — после серии пенальти). В РПЛ «Акрон» не побеждает девять матчей — с 26 июля после того, как в гостях выиграл у «Сочи» (4:0).