«Зенит» сыграл вничью с «Акроном»

вчера, 15:02
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Петербургский «Зенит» со счетом 1:1 сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Солидарность-Самара-Арена», на котором «Акрон» проводит домашние игры.

В составе «Зенита» забитым мячом отметился Педро (11-я минута). У «Акрона» отличился Эдгар Севикян (36), забивший первый гол за тольяттинский клуб. В сентябре «Акрон» клуб арендовал полузащитника сборной Армении у венгерского «Ференцвароша». На пятой добавленной минуте нападающий «Акрона» Артем Дзюба не реализовал 11-метровый.

Команды провели между собой пятый матч в истории, «Акрон» выступает в элите российского футбола с прошлого сезона. В нем клубы обменялись гостевыми победами в чемпионате — 5:0 в пользу «Зенита» и 2:1 в пользу «Акрона». Также команды встречались на групповом этапе кубка страны, где по разу одолели друг друга в родных стенах: «Зенит» выиграл со счетом 5:0, «Акрон» справился с соперником только в серии пенальти (5:4). Основное время той встречи завершилось со счетом 1:1.

«Зенит» остается непобедимым во всех турнирах на протяжении 11 матчей во всех турнирах: восемь побед и три ничейных исхода. Последнее поражение клуб потерпел 9 августа на выезде от грозненского «Ахмата» (0:1), которое пока остается единственным для сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.

«Акрон» продлил серию без побед во всех турнирах до 10 матчей, за этот период команда потерпела восемь поражений и дважды сыграла вничью. Последняя победа была одержана клубом 12 августа в домашнем матче кубка страны над московским ЦСКА (1:1, 5:4 — после серии пенальти). В РПЛ «Акрон» не побеждает девять матчей — с 26 июля после того, как в гостях выиграл у «Сочи» (4:0).

«Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками и упустил возможность обойти московский ЦСКА (21), имеющий игру в запасе. Также петербуржцев могут обойти столичный «Локомотив» и «Краснодар», которые проведут свои матчи позднее. «Акрон» занимает 13-е место с 7 очками. В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях против «Сочи» 19 октября. «Акрон» днем позднее проведет выездную игру с «Пари Нижний Новгород».

Источник: itar-tass.com
el777
el777 ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 20:10
А кто по-вашему эти четыре клуба лучше и смогут?
112910415
112910415
вчера в 19:00
Надо срочно придумывать причину для нового переноса юбилея, пора!
Константин 87
Константин 87
вчера в 18:58
Семак,пожалуйста, уйди……..!!!!!!!!!!!!!!!!!
Муравьед
Муравьед
вчера в 18:22
А чемпион уже ведёт 2:0 против Ахмата.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:11
Кто то ещё из наших вечных "претендентов" с Акроном в Самаре сгонял 1:1. И так же проблемно начал новый чемпионат как Зенит, так что не совпадение думаю.
Муравьед
Муравьед
вчера в 17:29, ред.
Теперь можно сейчас посмотреть матч чемпиона РПЛ с Ахматом.
Муравьед
Муравьед ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:08
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 17:01, ред.
    Впервые вижу в этом веке, после беспредела 2006го года, чтобы судили против Зенита.
    Пожелаю удачи этому проекту и простым бразильским парням, справиться с давлением извне.
    Команда классная, но кто-то её реально тормозит
    Чемпионат сильно слабее, когда нет праймового Зенита, очевидные вещи говорю.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 16:53
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Red blu (раскрыть)
      вчера в 16:52
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        вчера в 16:46
          Муравьед
          Муравьед
          вчера в 16:29, ред.
          Капец Зениту прёт в этом сезоне . Дзюба их простил, Спартак их простил,
          Краснодар там счет вообще не по игре.
          Балтика простила
          Да и с ЦСКА отскочили за счет пенальти.
          xjp6j55sqc6j
          xjp6j55sqc6j
          вчера в 16:27
          Повезло Крупно Зениту на этот раз
          Lobo77
          Lobo77
          вчера в 16:00, ред.
          Интересно, как же будут натягивать на чемпионство?
          Какой сценарий будет у драматический концовки чемпионата?
          oFANATo
          oFANATo
          вчера в 15:48
          Зенит начал 11 тур первым из всех команд.....да ещё против аутсайдера чемпионата ...вроде ну вот легко бери три очка и выходи на первое место. и жди как сыграют остальные Краснодар , Локомотив, и в завершении дерби Всея Руси ЦСКА - Спартак......не получилось.
          Теперь первая тройка команд чемпионата уже знает что Зенит потерял важные 2 очка.
          Шуня771
          Шуня771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
          вчера в 15:46, ред.
          Цены бы не было посту, если бы он закончился (по вытекающей его логике) заменой последних три слова на "отставки главного тренера"!)

          P.S. До редакции поста. (без трех последних предложений)
          Шуня771
          Шуня771
          вчера в 15:43
          После этой игры в Питере серьёзно должны задуматься о барельефе (как минимум) Артему Сергеевичу!
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse
          вчера в 15:42, ред.
          Наши поздравления Зениту....
          Набранное очко реально отобразило что Зенит ни капли не уступает Акрону...ни мотивационно....ни финансово....ни амбициозно....
          Отдельный респект конечно Семаку....вот что значит опыт....уже не уступает как в прошлом году команде которую превосходит по стоимости состава всего в 8 раз....
          Конечно же мы как и руководство клуба понимаем...чтобы на что то претендовать надо превосходить составно остальные клубы таблицы примерно в 10-15 раз...впереди зимнее окно....и надо делать выводы...и они на поверхности...ещё какие то 80-100 млн евро на игроков...и тогда возможно игры с Балтикой...Рубином...Акроном....превратятся из "одноочковых" в "трёхочковые"....

          В данный момент "самый титулованный тренер" десятилетия в РПЛ рассказывает там про хорошую игру Зенита в защите....про неудачный выход Мантуана...про грубую ошибку при пропущенном голе...и низкую интенсивность(что то новенькое)....

          Сейчас его внимательно вместе послушаем....согласимся....и будем дружно ждать зимнего трансферного окна.....

          Ещё раз с очком !!!!!
          Приятная субботняя неожиданность....
          Может же тренер порадовать...когда не ждёшь !!!
          антон михайловский 1
          антон михайловский 1
          вчера в 15:41
          если сегодня дзюба забил и спартак забил на последних минутах ,то был б зенит ,там где самое место-месте на 10
          Шуня771
          Шуня771
          вчера в 15:35
          Скажем так:
          "Со стороны Зенита это была далеко не чемпионская игра, с позиций Акрона - это не аутсайдер РПЛ!"
          lotsman
          lotsman
          вчера в 15:33
          Ужасная игра. 80% передач либо в никуда, либо в ноги сопернику. Ударов в створ всего один. 97 минут пробегать по поля и всего один раз ударить в створ.
          Red blu
          Red blu
          вчера в 15:32
          Да просто стоит относится к Зениту, как к рядовой команде. Времена разгромов и тотального преимущества прошли. Остались журналисты, которые создают эту иллюзию. По факту Зенит это 3-5 команда чемпионата на сегодня. Да, могут победить любого в отдельно взятом матче, но не могут стабильно забирать свое. Чемпионат выигрывают в играх с аутсайдерами, в том числе. Зенит ранее всегда был стабилен. Были времена, когда единственным вопросом было сколько Зенит забьет сегодня. Это прошло. Стоит смотреть футбол без завышенных ожиданий.
          Alex_67
          Alex_67
          вчера в 15:32
          Вот и хвали после этого Зенит. Что это было? Питер так плох или Акрон показал фантастическую игру? Открыл главную страницу Соккера на 87 минуте матча и тут счёт 1:1 начал прыгать – сначала в пользу Акрона, а потом назад. А сейчас читаю, что Дзюба не забил пенальти? Много вопросов, надо посмотреть матч - немедленно.
          Варвар7
          Варвар7
          вчера в 15:31
          Не стал бы винить Дзюбу в промахе с пенальти .(И не такие монстры мазали с точки) Но по моему пенальти следовало доверить кому то другому. Молодому, менее маститому, на которого не давил бы такой груз ответственности...
          Ministri Krasnodar
          Ministri Krasnodar
          вчера в 15:29
          Либо Акрон так силен , либо Зенит на Краснодар по особенному настраивается . Не может команда победившая чемпиона , так лажать с середняками .
          NbKA555
          NbKA555
          вчера в 15:28
          Дзюба спас очко Зенита
          Red blu
          Red blu
          вчера в 15:27
          Не смог Зенит даже на три часа выйти в лидеры чемпионата. Еле ноги унес с выезда к Акрону.
          Муравьед
          Муравьед
          вчера в 15:23, ред.
          Ну вот и настал день великого противостояния - противостояние Зенита и Акрона.
          Было стояние в штрафной. Акрона Артема Дзюбы против стояния в штрафной Соболева)).
          В прошлом сезоне Акрон разгромил команду Семака.
          derrik2000
          derrik2000
          вчера в 15:23, ред.
          Ощущение, что игрочишки Зенита сами себе перед матчем дают примерно ТАКУЮ установку: "с 3-й по 20-ю минуту играем, с 48-ю по 65-ю играем, с 80-й до конца матча играем, остальное время - шабаш, рОбяты, отдыхаем".
          Краснодар на его поле просто таки РАСКАТАЛИ В ПЫЛЬ, а здесь???
          И не нужно ничего писать о самоотверженности игроков Акрона.
          ХДЕ бы была эта самая "самоотверженность", если бы СБГ действительно ИГРАЛИ, а не подавляющую часть матча расслаблялись для фотосессий???
          Так-то, конечно, рад за Акрон, вернее, ЗА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ НИХ РЕЗУЛЬТАТ этого матча.

          P.S. Полено - чудак на букву "МЫ".
          sihafazatron
          sihafazatron
          вчера в 15:17
          Разве не автогол был? Бразилы не передумали вызывать Сантоса?)) хотя положил красиво)) Вспомнился Ковтун против Исландии в 99 вроде))
