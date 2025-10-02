«Арсенал» победил «Олимпиакос»

В матче 2-го тура Лиги чемпионов встречались «Арсенал» и «Олимпиакос». Встреча завершилась со счетом 2:0.
Голами у хозяев отметились Габриэл Мартинелли (12') и Сака (90+2').
По итогам встречи «Арсенал» имеет 6 очков, у гостей — 1 очко.
В следующем матче «Арсенал» сыграет 21 октября, соперником будет «Атлетико». «Олимпиакос» проведет следующий матч 21 октября (соперник — «Барселона»).
Вообщем, рад что победили, рад что обошлись без травм(Биг Габи получил повреждение, но как оказалось с ним всё хорошо), но хотелось бы больше забитых мячей
Вообщем, рад что победили, рад что обошлись без травм(Биг Габи получил повреждение, но как оказалось с ним всё хорошо), но хотелось бы больше забитых мячей