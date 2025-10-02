  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2025/2026

«Арсенал» победил «Олимпиакос»

02 октября 2025, 00:00
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)ОлимпиакосМатч завершен

В матче 2-го тура Лиги чемпионов встречались «Арсенал» и «Олимпиакос». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голами у хозяев отметились Габриэл Мартинелли (12') и Сака (90+2').

По итогам встречи «Арсенал» имеет 6 очков, у гостей — 1 очко.

В следующем матче «Арсенал» сыграет 21 октября, соперником будет «Атлетико». «Олимпиакос» проведет следующий матч 21 октября (соперник — «Барселона»).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Манчестер Сити» упустил победу над «Монако» в концовке матча
02 октября
Дубль Хёйлунда обеспечил «Наполи» победу над «Спортингом»
01 октября
«Боруссия» разгромила «Атлетик»
01 октября
ПСЖ обыграл «Барселону» в матче Лиги чемпионов
01 октября
ЦСКА победил «Локомотив» по пенальти в матче 5-го тура Кубка России
01 октября
«Балтика» разгромила «Акрон» в Кубке России
01 октября
 
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
02 октября в 15:33
Вчера небыло времени смотреть игру в прямом эфире, сегодня посмотрел в записи....скажу так, Артета наконец-таки стал использовать ротацию без вреда для результата. Глубина состава позволяет тренеру "беречь" важных игроков и при этом игровые минуты получают все. Вот и во вчерашнем матче, победили, но пришлось попотеть, и если бы не реакция Райи, результат мог быть другим, хотя и наши игроки создали больше, чем забили....
Вообщем, рад что победили, рад что обошлись без травм(Биг Габи получил повреждение, но как оказалось с ним всё хорошо), но хотелось бы больше забитых мячей
112910415
112910415
02 октября в 07:55
ну совсем без проблем
adekvat
adekvat
02 октября в 05:42
Все по плану, ни каких сбрпризов .
qrdj78fbrrk7
qrdj78fbrrk7
02 октября в 05:20
Я думал, тут побольше голов будет
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
02 октября в 01:06
Уверенная и предсказуемая победа одной из сильнейших команд турнира над одной из наименее сильных.
Alex_67
Alex_67
02 октября в 00:58
Примерно такого результата я и ожидал... Арсенал осенью всегда на ходу, к тому же играл дома. Не думаю, что команда Артеты сильно напрягалась. Олимпиакос гостевые поединки всегда проводит слабее, чем домашние. Скорее всего, главной задачей Греков было не пропустить. Чего ждать от следующих встреч? Атлетико абсолютно непредсказуем - Симеоне может поставить задачу победить любой ценой, а может и не поставить... А вот Олимпиакос, как любой греческий клуб, дома всегда представляет опасность - если забьёт первым, будет удерживать счёт, а уж это они умеют делать. Барселона может испытать большие проблемы.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 